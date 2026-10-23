Alineaciones de Necaxa y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa recibe a FC Juárez este viernes 23 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de caer 0-1 ante Chivas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de caer 0-1 ante Atlante y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.
Las alineaciones de Necaxa y FC Juárez
Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Javier Ruiz, Lorenzo Faravelli, Mauro Zaleta, Juan Valencia. DT: Juan Reynoso.
FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Leonardo Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña, Gilberto Sepúlveda, Rodrigo Dourado, Ricardinho, Denzell García, Madson, Óscar Estupiñán, Guilherme Castilho. DT: Gustavo Lema.
La previa de Necaxa y FC Juárez: todo lo que hay que saber
- Día: viernes 23 de octubre
- Hora: 19:00 (hora de México)
- Estadio: Estadio Victoria
- Historial: 18 cruces — Necaxa ganó 9, FC Juárez ganó 3 y empataron 6
- Último antecedente: 15/02/2026: FC Juárez 1-2 Necaxa
- Próximo partido de Necaxa: vs. Santos Laguna, domingo 1 de noviembre
- Próximo partido de FC Juárez: vs. Querétaro, sábado 31 de octubre