Es tendencia:
Bolavip Logo
AGENDA DEPORTIVA
Liga MX

Alineaciones de Necaxa y FC Juárez por la Liga MX: formaciones probables

Necaxa y FC Juárez se enfrentan este viernes 23 de octubre en el Estadio Victoria por la Liga MX. Las formaciones probables de los dos equipos.

Necaxa vs. Juarez, Liga MX
Necaxa vs. Juarez, Liga MX

Necaxa recibe a FC Juárez este viernes 23 de octubre desde las 19:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Victoria. Necaxa viene de caer 0-1 ante Chivas y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos. FC Juárez viene de caer 0-1 ante Atlante y acumula 1 empate, 2 derrotas en sus últimos 3 partidos.

Las alineaciones de Necaxa y FC Juárez

Necaxa (4-1-4-1): Javier Orantes, Emilio Martínez, Kaiky Naves, Agustín Oliveros, Diego Ochoa, Miguel Rodríguez, Danny Leyva, Javier Ruiz, Lorenzo Faravelli, Mauro Zaleta, Juan Valencia. DT: Juan Reynoso.

+ Seguinos en

FC Juárez (4-2-3-1): Sebastián Jurado, Leonardo Rodríguez, Jesús Murillo, Daniel Piña, Gilberto Sepúlveda, Rodrigo Dourado, Ricardinho, Denzell García, Madson, Óscar Estupiñán, Guilherme Castilho. DT: Gustavo Lema.

La previa de Necaxa y FC Juárez: todo lo que hay que saber

  • Día: viernes 23 de octubre
  • Hora: 19:00 (hora de México)
  • Estadio: Estadio Victoria
  • Historial: 18 cruces — Necaxa ganó 9, FC Juárez ganó 3 y empataron 6
  • Último antecedente: 15/02/2026: FC Juárez 1-2 Necaxa
  • Próximo partido de Necaxa: vs. Santos Laguna, domingo 1 de noviembre
  • Próximo partido de FC Juárez: vs. Querétaro, sábado 31 de octubre
Bolavip México
Bolavip México
LEE TAMBIÉN
Recibe las últimas noticias en tu casilla de E-mail

Registrarse implica aceptar los Términos y Condiciones