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Con un Toluca vs. Atlas: así serían HOY los cruces de la Liguilla del Apertura 2026

No te pierdas de saber cómo van conformándose los enfrentamientos de la Fiesta Grande de México.

Toluca y Atlas podrían chocar en cuartos.
© GettyToluca y Atlas podrían chocar en cuartos.

Se va aproximando la definición de la fase regular del campeonato del futbol mexicano, y junto a ello, van surgiendo certezas de la Liguilla del Apertura 2026. Quedan muy pocos partidos para conocer quiénes son los ocho privilegiados que serán parte de los Playoffs y quiénes echarán a perder la ilusión de quedar como campeones.

Los eliminados confirmados en fase regular del Apertura 2026:

Hasta el momento,hay seis equipos sin chances matemáticas de avanzar a la fase eliminatoria de este torneo del segundo semestre de la Liga MX:

+ Seguinos en
  • FC Juárez.
  • Necaxa.
  • Atlante.
  • Tigres.
  • Puebla.
  • Atlético San Luis.

Los clasificados confirmados a Liguilla del Apertura 2026:

Hasta el momento, hay cinco equipos con boleto asegurado para la próxima fase del campeonato, que ya saben que estarán en la Fiesta Grande:

  • Cruz Azul.
  • América.
  • Chivas.
  • Toluca.
  • Atlas.
Cruz Azul es el nuevo puntero del Apertura [Foto: Getty]

Cruz Azul es el nuevo puntero del Apertura [Foto: Getty]

Los clubes con chances matemáticas de Liguilla del Apertura 2026:

Hasta el momento, hay siete equipos para tres plazas restantes de cara a los ‘mata-mata’ que quedan por definirse de este Torneo Apertura:

  • Santos Laguna.
  • Pachuca.
  • Xolos.
  • León.
  • Monterrey.
  • Pumas.
  • Querétaro.
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Así serían HOY los cruces de la Liguilla del Apertura 2026:

Al cabo de los juegos del sábado, estos son los cuatro emparejamientos parciales de los cuartos de final de los Playoffs del futbol mexicano:

  • Cruz Azul vs. Xolos (vuelta en el Estadio Azteca).
  • América vs. Pachuca (vuelta en el Estadio Azteca).
  • Chivas vs. Santos Laguna (vuelta en el Estadio Akron).
  • Toluca vs. Atlas (vuelta en el Estadio Nemesio Diez).
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Martín Zajic
Martín Zajic
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