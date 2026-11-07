Se va aproximando la definición de la fase regular del campeonato del futbol mexicano, y junto a ello, van surgiendo certezas de la Liguilla del Apertura 2026. Quedan muy pocos partidos para conocer quiénes son los ocho privilegiados que serán parte de los Playoffs y quiénes echarán a perder la ilusión de quedar como campeones.
Los eliminados confirmados en fase regular del Apertura 2026:
Hasta el momento,hay seis equipos sin chances matemáticas de avanzar a la fase eliminatoria de este torneo del segundo semestre de la Liga MX:
- FC Juárez.
- Necaxa.
- Atlante.
- Tigres.
- Puebla.
- Atlético San Luis.
Los clasificados confirmados a Liguilla del Apertura 2026:
Hasta el momento, hay cinco equipos con boleto asegurado para la próxima fase del campeonato, que ya saben que estarán en la Fiesta Grande:
- Cruz Azul.
- América.
- Chivas.
- Toluca.
- Atlas.
Cruz Azul es el nuevo puntero del Apertura [Foto: Getty]
Los clubes con chances matemáticas de Liguilla del Apertura 2026:
Hasta el momento, hay siete equipos para tres plazas restantes de cara a los ‘mata-mata’ que quedan por definirse de este Torneo Apertura:
- Santos Laguna.
- Pachuca.
- Xolos.
- León.
- Monterrey.
- Pumas.
- Querétaro.
Clásico Capitalino en tablas: así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras Pumas vs. América
Así serían HOY los cruces de la Liguilla del Apertura 2026:
Al cabo de los juegos del sábado, estos son los cuatro emparejamientos parciales de los cuartos de final de los Playoffs del futbol mexicano:
- Cruz Azul vs. Xolos (vuelta en el Estadio Azteca).
- América vs. Pachuca (vuelta en el Estadio Azteca).
- Chivas vs. Santos Laguna (vuelta en el Estadio Akron).
- Toluca vs. Atlas (vuelta en el Estadio Nemesio Diez).