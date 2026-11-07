No te pierdas de saber cómo van conformándose los enfrentamientos de la Fiesta Grande de México.

Se va aproximando la definición de la fase regular del campeonato del futbol mexicano, y junto a ello, van surgiendo certezas de la Liguilla del Apertura 2026. Quedan muy pocos partidos para conocer quiénes son los ocho privilegiados que serán parte de los Playoffs y quiénes echarán a perder la ilusión de quedar como campeones.

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Los eliminados confirmados en fase regular del Apertura 2026:

Hasta el momento,hay seis equipos sin chances matemáticas de avanzar a la fase eliminatoria de este torneo del segundo semestre de la Liga MX:

FC Juárez.

Necaxa.

Atlante.

Tigres.

Puebla.

Atlético San Luis.

Los clasificados confirmados a Liguilla del Apertura 2026:

Hasta el momento, hay cinco equipos con boleto asegurado para la próxima fase del campeonato, que ya saben que estarán en la Fiesta Grande:

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Cruz Azul.

América.

Chivas.

Toluca.

Atlas.

Cruz Azul es el nuevo puntero del Apertura [Foto: Getty]

Los clubes con chances matemáticas de Liguilla del Apertura 2026:

Hasta el momento, hay siete equipos para tres plazas restantes de cara a los ‘mata-mata’ que quedan por definirse de este Torneo Apertura:

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Santos Laguna.

Pachuca.

Xolos.

León.

Monterrey.

Pumas.

Querétaro.

Así serían HOY los cruces de la Liguilla del Apertura 2026:

Al cabo de los juegos del sábado, estos son los cuatro emparejamientos parciales de los cuartos de final de los Playoffs del futbol mexicano:

Cruz Azul vs. Xolos (vuelta en el Estadio Azteca).

(vuelta en el Estadio Azteca). América vs. Pachuca (vuelta en el Estadio Azteca).

(vuelta en el Estadio Azteca). Chivas vs. Santos Laguna (vuelta en el Estadio Akron).

(vuelta en el Estadio Akron). Toluca vs. Atlas (vuelta en el Estadio Nemesio Diez).