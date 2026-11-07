Pumas vs América: Las 2 dudas de Almada

Estos son los jugadores que para el partido de hoy no están seguras de salir en el cuadro titular de Guillermo Almada.

A unas horas de que se lleve a cabo una edición más del Clásico Capitalino donde Guillermo Almada y el Club América se juegan el liderato, el estratega aún no tiene definidos a dos jugadores para el cuadro titular de esta noche ante los Pumas en el Estadio Olímpico Universitario y es que las lesiones le han pasado factura.

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Dos dudas para el 11 titular

En esta ocasión, de acuerdo con la información de Gibrán Araige, el conjunto azulcrema no podría contar con Alejandro Zendejas y es que esta semana estuvo ya entrenando con el equipo, pero todo dependería de cómo avanzara con su molestia física a lo largo de estos días, por lo que es una de las dudas que se tienen para esta noche.

La segunda indecisión de Almada es que aún no sabe a quién podrá elegir como zaguero central, ya que entre las opciones por la baja de Santiago Bueno está Israel Reyes y Ramón Juárez. Ambos han demostrado que pueden desempeñarse bien en esa posición, pero los dos también han tenido problemas que les han costado anotaciones en contra.

Hay que mencionar que Juárez ha tenido más oportunidades en esa zona, por lo que en conjunto con Santiago Ramos Mingo podrían funcionar en un partido como éste, por lo que Israel funcionaría mejor en la lateral derecha. Pero Reyes ha mencionado que se siente mucho más cómodo en la zaga, por lo que ese sería el dilema de Almada.

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En síntesis