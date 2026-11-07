Repasa cómo se encuentran las ubicaciones de privilegio del torneo al cabo del sábado futbolero.

En un enfrentamiento donde hubo más fricción que juego fluido, Pumas y América empataron 2-2 en el Estadio Olímpico Universitario. Un mal resultado para ambos equipos, siendo que el punto no le sirve a ninguno de los dos. El Clásico Capitalino esta vez quedó en tablas y nadie se fue conforme al final del encuentro.

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El duelo había iniciado con las pulsaciones a mil, con dos goles antes de los cinco minutos. Alejandro Zendejas había abierto el marcador para el América, pero rápidamente lo igualó César Huerta para Pumas. En la segunda mitad del juego, Henry Martín de penal volvió a adelantar a la visita, pero el local lo empató también de penal por Robert Morales.

¿Cómo quedó Pumas en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Concluido el empate ante el América, los ‘Universitarios’ se estacionaron en la 11° colocación del campeonato, con 21 puntos. Así, se encuentran a tres puestos y un solo punto de distancia de la zona de Liguilla. Sin embargo, los dos equipos que están por delante (Monterrey y León) aún deben un partido por jugar y pueden sacarle diferencias.

Fue un Clásico muy discutido en CU [Foto: Getty]

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¿Cómo quedó América en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Luego de la igualdad ante Pumas, las ‘Águilas’ fueron relegadas al 2° escalón de la fase regular del torneo, con 30 unidades. De esa manera, perdieron el liderato y ahora figuran dos puntos por debajo del nuevo líder, Cruz Azul. Además, podrían caer a la tercera posición si es que Chivas gana en el día de mañana en su visita al Nou Camp.

Así quedó la tabla de posiciones del Apertura 2026 tras Pumas 2-2 América:

Los otros resultados del sábado en el Apertura 2026:

Además del Pumas vs. América, estos fueron los marcadores finales de los demás encuentros disputados esta tarde y noche en la Liga MX:

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Atlas 1-4 Pachuca , en el Estadio Jalisco.

, en el Estadio Jalisco. Toluca 4-0 Monterrey , en el Estadio Nemesio Diez.

, en el Estadio Nemesio Diez. Tigres 2-3 Cruz Azul, en el Estadio Universitario.

Los partidos que quedan el domingo en el Apertura 2026:

En el último día de esta jornada 16 del Apertura 2026, están programados dos juegos restantes para la tarde y noche de futbol mexicano:

Querétaro vs. Puebla , a las 18.00 horas en el Estadio Corregidora.

, a las 18.00 horas en el Estadio Corregidora. León vs. Chivas, a las 20.00 horas en el Nou Camp.