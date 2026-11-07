Esteban Solari y Guillermo Almada tienen todo listo para el Clásico Capitalino de esta noche.

El Clásico Capitalino de este sábado 7 de noviembre paralizará a todo un país, con todas las casas con la televisión encendida mirando el partido. Pumas y América se cruzarán en el Estadio Olímpico Universitario, ante una verdadera multitud que se hará presente. Está todo preparado para vivir una noche inolvidable.

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Más allá de todo lo que se desprende de esta rivalidad por los antecedentes, lo cierto es que es un juego clave para ambos en esta jornada 16 del Apertura 2026. El América visita a los ‘Felinos’ buscando sostenerse en lo más alto de la tabla de posiciones, en tanto que Pumas pretende acercarse más a los puestos de Liguilla.

¿Juega César Huerta en Pumas vs. América por el Apertura 2026?

Para un compromiso de tanta trascendencia para Pumas, César Huerta será titular ante las ‘Águilas’ en CU. El atacante fue incluido en la formación inicial por Esteban Solari y apunta a jugar los noventa minutos, si es posible. El ‘Chino’ volvió para ser héroe y quiere ayudar a su club a calificarse a la Fiesta Grande de la Liga MX.

‘Chino’ de arranque en CU ante América [Foto: Getty]

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La probable alineación de Pumas ante América:

Keylor Navas.

Rodrigo López.

Nathan Silva.

Ruben Duarte.

Pablo Bennevendo.

Pedro Vite.

Adalberto Carrasquilla.

Uriel Antuna.

César Huerta.

Robert Morales.

Juninho.

DT: Esteban Solari.

La probable alineación de América ante Pumas:

Luis Ángel Malagón.

Kevin Álvarez.

Ramón Juárez.

Santiago Ramos Mingo.

Cristian Borja.

Érick Sánchez.

Israel Reyes.

Carlos Álvarez.

Isaías Violante.

Henry Martín.

Alejandro Zendejas.

DT: Guillermo Almada.