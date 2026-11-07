Qué pasa si Pumas gana, empata o pierde ante América de cara a la Liguilla del Apertura 2026

Los Universitarios se juegan una parada fundamental en el Clásico Capitalino, ya que necesitan sumar para mantener sus posibilidades de llegar a los Cuartos de Final. Conoce qué sucede si ganan, empatan o pierden frente a las Águilas en la jornada 16 del Apertura 2026.

Desde las 21:10 horas de la CDMX, Pumas recibirá al América en el Estadio Olímpico Universitario por la jornada 16 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX. Será un encuentro determinante para los dos equipos, aunque con objetivos muy diferentes en esta recta final de la fase regular.

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Los Universitarios llegan a este compromiso con 20 puntos y ubicados en la décima posición de la tabla. Por eso, necesitan conseguir un resultado positivo para continuar con posibilidades de meterse entre los ocho mejores del campeonato.

Por su parte, América afrontará el Clásico Capitalino con la intención de conseguir los tres puntos y conservar el liderato. Las Águilas comparten las posiciones con Chivas y Cruz Azul, pero su diferencia de goles les permite mantenerse en lo más alto.

¿Qué pasa si Pumas le gana al América?

Una victoria en el Clásico Capitalino llevaría a Universidad Nacional a 23 puntos, un resultado que le permitiría mantenerse con posibilidades matemáticas de clasificar a la Liguilla antes de disputar la última jornada frente a Rayados Monterrey.

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Con esos tres puntos, Pumas quedaría muy cerca de Tijuana y León, que actualmente cuentan con 22 unidades y ocupan los últimos puestos de clasificación. Sin embargo, el triunfo no le garantizaría meterse entre los ocho mejores.

¿Qué pasa si Pumas empata con América?

Si los Universitarios reparten puntos con las Águilas, llegarán a 21 unidades y tendrán un panorama mucho más complicado. Con solamente un encuentro por disputar, su máximo posible será de 24 puntos, una cifra que podría resultar insuficiente para alcanzar los Cuartos de Final.

En ese escenario, Pumas necesitaría ganar ante Monterrey en la última jornada y esperar varios resultados favorables de sus competidores. Entre otras cosas, debería estar atento a lo que hagan León, Tijuana y Santos Laguna.

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¿Qué pasa si Pumas pierde ante América?

Una derrota sería el peor resultado posible para Universidad Nacional. El equipo de Esteban Solari permanecería con 20 puntos y solamente podría llegar a 23 en caso de vencer a Monterrey durante la última jornada del Apertura 2026. Por lo tanto, las chances serían casi nulas.

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