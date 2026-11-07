El refuerzo azulcrema no está ni siquiera en la banca y descolocó a muchos televidentes del juego.

El América fue uno de los equipos que mejor reforzó su plantilla en el último mercado de fichajes. Varios nombres llegaron para darle un salto de calidad necesario a un equipo al que le faltaba jerarquía. Entre ellos, Santiago Bueno fue una gran incorporación para la defensa y de a poco lo comienza a demostrar dentro de la cancha.

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Ahora bien, desafortunadamente para las ‘Águilas’, no podrán contar con el uruguayo para el Clásico Capitalino, uno de los partidos más importantes del semestre. Santiago Bueno directamente no firmó planilla en el Estadio Olímpico Universitario, y observará el encuentro desde el lado de afuera del terreno de juego.

El marcador central charrúa no podrá estar hoy ante Pumas en CU dado que debe cumplir una fecha de suspensión en el América, y no está habilitado para jugar este duelo. La comisión disciplinaria de la Liga MX confirmó que con una jornada será suficiente para que Santiago Bueno recapacite sobre su último episodio de castigo.

La sanción que recibió el zaguero de las ‘Águilas’ fue a deber de la tarjeta roja que recibió ante Toluca la fecha pasada en el Estadio Azteca. Santiago Bueno no tuvo intenciones de cometer una infracción de expulsión, pero el árbitro aplicó el reglamento y tuvo motivos para echarlo. Por ello, América se quedó sin su defensa ante Pumas.

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Santi Bueno fue expulsado ante Toluca [Foto: Getty]

En la jornada previa, Santiago Bueno clavó una falta de oportunidad manifiesta de gol sobre Paulinho en el área, cometiendo además penal para el rival. En principio, el juez del partido le había mostrado una cartulina amarilla, pero el VAR lo llamó a revisar la jugada. Cuando la volvió a ver, el réferi cambió la amonestación por tarjeta roja.

Sin la disponibilidad del central ex Wolves, Guillermo Almada no lo reemplazó con otro defensa sino con un volante. Todos imaginaban que ante Pumas podía ingresar Ramón Juárez, pero el DT del América optó por otra modificación. El entrenador prefirió colocar a Alan Cervantes en el mediocampo y retrasar a Israel Reyes. ¿Podrán ganar sin él este Clásico Capitalino del Apertura 2026?