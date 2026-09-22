Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 9 del Apertura 2026

Así quedó la clasificación de la Regla de Menores del Apertura 2026 después de disputarse la Jornada 9, con varios equipos ya cerca de cumplir el objetivo.

Este fin de semana terminó una nueva jornada del Apertura 2026 y, más allá de algunos resultados importantes, no hubo demasiados cambios en la parte alta de la tabla. Toluca perdió 3-2 frente a Santos Laguna, pero se mantiene como líder del torneo.

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Chivas quedó con 18 puntos después del empate en el Clásico Nacional en el Azteca, mientras que América llegó a 17 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente. En el cuarto lugar aparece Cruz Azul, con 15 puntos, luego de caer 1-0 ante Rayados.

Otro de los puntos que comienza a tomar importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los equipos de la Liga MX tienen que sumar minutos con futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento y alcanzar los 1.170 minutos exigidos.

Después de nueve jornadas, algunos clubes ya cumplieron con el objetivo, mientras que otros todavía necesitan sumar una buena cantidad de minutos en lo que resta del Apertura 2026.

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Así está la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 9

América aparece entre los equipos que ya cumplieron con la Regla de Menores, mientras que Pachuca, Necaxa y Pumas son algunos de los clubes que todavía deben seguir sumando minutos. En el otro extremo, Rayados y Juárez son los equipos que más distancia tienen respecto al objetivo de 1.170 minutos.

Equipo Minutos acumulados Minutos por cumplir Estado Atlante 1.458 0 Cumplió Club Tijuana 1.473 0 Cumplió América 1.217 0 Cumplió Pachuca 997 173 Pendiente Necaxa 983 187 Pendiente Universidad Nacional 965 205 Pendiente Atlas 928 242 Pendiente Toluca 827 343 Pendiente Atlético de San Luis 777 393 Pendiente Guadalajara 713 457 Pendiente Cruz Azul 598 572 Pendiente Tigres de la UANL 533 637 Pendiente León 511 659 Pendiente Santos Laguna 436 734 Pendiente Puebla 395 775 Pendiente Querétaro 367 803 Pendiente Rayados de Monterrey 286 884 Pendiente FC Juárez 199 971 Pendiente

En sintesis

Toluca lidera el Apertura 2026 pese a caer 3-2 ante Santos Laguna.

pese a caer 3-2 ante Santos Laguna. América sumó 1.217 minutos y cumplió con la Regla de Menores en la fecha 9.

y cumplió con la Regla de Menores en la fecha 9. Chivas y Cruz Azul registran 18 y 15 puntos tras el cierre de la jornada.