Así quedó la tabla de la regla de menores de la Liga MX tras la jornada 9 del Apertura 2026

Este fin de semana terminó una nueva jornada del Apertura 2026 y, más allá de algunos resultados importantes, no hubo demasiados cambios en la parte alta de la tabla. Toluca perdió 3-2 frente a Santos Laguna, pero se mantiene como líder del torneo.
Chivas quedó con 18 puntos después del empate en el Clásico Nacional en el Azteca, mientras que América llegó a 17 unidades, aunque todavía tiene un partido pendiente. En el cuarto lugar aparece Cruz Azul, con 15 puntos, luego de caer 1-0 ante Rayados.
Otro de los puntos que comienza a tomar importancia conforme avanza el campeonato es la Regla de Menores. Los equipos de la Liga MX tienen que sumar minutos con futbolistas jóvenes que cumplan con los requisitos establecidos por el reglamento y alcanzar los 1.170 minutos exigidos.
Después de nueve jornadas, algunos clubes ya cumplieron con el objetivo, mientras que otros todavía necesitan sumar una buena cantidad de minutos en lo que resta del Apertura 2026.
Así está la tabla de la Regla de Menores tras la Jornada 9
América aparece entre los equipos que ya cumplieron con la Regla de Menores, mientras que Pachuca, Necaxa y Pumas son algunos de los clubes que todavía deben seguir sumando minutos. En el otro extremo, Rayados y Juárez son los equipos que más distancia tienen respecto al objetivo de 1.170 minutos.
|Equipo
|Minutos acumulados
|Minutos por cumplir
|Estado
|Atlante
|1.458
|0
|Cumplió
|Club Tijuana
|1.473
|0
|Cumplió
|América
|1.217
|0
|Cumplió
|Pachuca
|997
|173
|Pendiente
|Necaxa
|983
|187
|Pendiente
|Universidad Nacional
|965
|205
|Pendiente
|Atlas
|928
|242
|Pendiente
|Toluca
|827
|343
|Pendiente
|Atlético de San Luis
|777
|393
|Pendiente
|Guadalajara
|713
|457
|Pendiente
|Cruz Azul
|598
|572
|Pendiente
|Tigres de la UANL
|533
|637
|Pendiente
|León
|511
|659
|Pendiente
|Santos Laguna
|436
|734
|Pendiente
|Puebla
|395
|775
|Pendiente
|Querétaro
|367
|803
|Pendiente
|Rayados de Monterrey
|286
|884
|Pendiente
|FC Juárez
|199
|971
|Pendiente
Liga MX anuncia dos cambios de horarios en partidos de la Jornada 10 y 11 del Apertura 2026
En sintesis
- Toluca lidera el Apertura 2026 pese a caer 3-2 ante Santos Laguna.
- América sumó 1.217 minutos y cumplió con la Regla de Menores en la fecha 9.
- Chivas y Cruz Azul registran 18 y 15 puntos tras el cierre de la jornada.