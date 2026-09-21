Kylian Mbappé aclaró su relación con Ousmane Dembélé en la previa del Balón de Oro: “No hay problemas”

Después de la polémica desatada por el Balon de Oro 2026, Kylian Mbappé dejó en claro que "no hay problemas" con su compatriota Ousmane Dembélé.

Kylian Mbappé ha mantenido un perfil muy activo en los medios durante los últimos días, con la entrega del Balón de Oro 2026 cada vez más cerca. En medio de las recientes controversias generadas en torno a la estrella francesa, surgió un supuesto cruce con su compañero de selección Ousmane Dembélé; sin embargo, la figura del Real Madrid se encargó de rebajar la tensión al asegurar que “no hay problemas” entre ambos.

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La carrera por el Balón de Oro 2026 ha motivado a varios futbolistas a pronunciarse públicamente para defender sus candidaturas en una de las ediciones más disputadas de los últimos tiempos. Un frente de discusión se abrió cuando Mbappé, en entrevista con L’Équipe, señaló que a Dembélé “siempre se le vio como un jugador con talento. A mí, en cambio, siempre se me vio como el elegido. Yo estuve arriba del todo de inmediato, muy pronto. Él tuvo un recorrido diferente, por las lesiones, pero se ha recuperado bien“.

Dichas palabras no cayeron del todo bien en el atacante del PSG y vigente ganador del galardón. Tras la victoria 1-0 sobre el Brest, Dembélé recalcó su esfuerzo individual ante las cámaras de Ligue 1+ y respondió al uso del término “elegido“, en una clara alusión al delantero merengue: “Como ya he dicho, nunca me vieron como el elegido, pero me esforcé y el año pasado me vi recompensado con una temporada fantástica en el PSG; y ahora, este año, ya veremos: sin presión, con tranquilidad“.

El cruce de declaraciones alimentó las versiones sobre un posible distanciamiento entre los dos referentes de Les Bleus a pocas semanas de la fecha FIFA. Según reportó el diario L’Équipe, Mbappé quedó sorprendido por las palabras de Dembélé, aunque optó por evitar una respuesta pública para abordar la situación en privado una vez reunidos en el campamento de la selección.

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Kylian Mbappe celebrando con Ousmane Dembele durante el Mundial 2026 contra Suecia.

Mbappé apaga la polémica con Dembélé

De cara a los compromisos internacionales, los futbolistas franceses se concentraron en las instalaciones de Clairefontaine para iniciar los entrenamientos bajo las órdenes de Zinedine Zidane, quien hará su debut al frente del combinado nacional en las primeras cuatro jornadas de la UEFA Nations League 2026-27. El reencuentro entre Mbappé y Dembélé era uno de los focos de atención, pero el atacante madrileño dejó claro que el tema ha quedado superado.

Durante un extracto de una entrevista concedida a L’Équipe, Mbappé fue cuestionado directamente sobre la presunta tirantez con su compatriota, despejando cualquier versión de conflicto: “Ya he hablado de esto con él, no hay tensión, es un amigo. No hay realmente un problema al respecto. Estoy de verdad muy tranquilo. En periodo de Liga de Naciones y de selección francesa, siempre hay que encontrar un debate y este está bien encontrado“.

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Kylian Mbappé répond aux rumeurs concernant d’éventuelles tensions entre lui et Ousmane Dembélé pic.twitter.com/RdQWTiJjlL — L’Équipe (@lequipe) September 21, 2026

Más allá del episodio, ambos atacantes volverán a competir mano a mano por el Balón de Oro 2026. Por primera vez en la historia, la ceremonia saldrá de París para llevarse a cabo en The London Palladium, en Inglaterra, el próximo lunes 26 de octubre, donde Dembélé buscará revalidar el galardón obtenido el año pasado, mientras que Mbappé intentará conquistar la primera estatuilla de su carrera.

En síntesis

Kylian Mbappé descartó tensiones con Ousmane Dembélé en entrevista para L’Équipe.

en entrevista para L’Équipe. Balón de Oro 2026 será entregado el 26 de octubre en The London Palladium.

será entregado el 26 de octubre en The London Palladium. Zinedine Zidane debutará como entrenador de Francia en la Nations League 2026-27.