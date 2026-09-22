Mucho se ha hablado de Geyse Ferreira, actual líder de goleo de la Liga MX Femenil después de haber ganado tres títulos con el Club América, pero se ha dejado de lado al segundo puesto, quien junto con la brasileña se han convertido en las primeras jugadoras en conseguir anotaciones en las primeras 8 jornadas del Apertura 2026.

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Se trata de Enyerliannys Higuera jugadora del Atlético de San Luis Femenil que lleva hasta el momento 12 anotaciones en las 8 fechas, sólo uno por debajo de Geyse. Pero no sólo es un mérito individual, sino que sus anotaciones le han permitido a las potosinas llegar a la tercera posición del Grupo B, sólo por debajo de América y Chivas.

Su último triunfo fue ante Pachuca el día de ayer en casa, ya que su doblete le permitió vencer a las Tuzas con un marcador de 2-1. Tras haber llegado al conjunto en el Apertura 2024, es este su mejor arranque con el equipo, ya que el proyecto y el cambio de formato le ha favorecido para sobresalir, incluso en un rubro donde casi siempre las goleadoras pertenecen a los “equipos grandes”.

¿Quién es Enyerliannys Higuera?

La delantera venezolana de 25 años tuvo una lesión que la apartó del conjunto hasta el Apertura 2025, cuando regresó dio muestra de que podía ser esa pieza clave, puesto que en el torneo tuvo cuatro tantos. La nacida en Barinas, llegó a este club después de haber salido campeona con el Independiente Santa Fe de Colombia en 2023.

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Su camino en el futbol lo inició en el Deportivo Táchira donde a sus 17 años fue la campeona de goleo; y posteriormente llegó al Carabobo FC. Se ha consolidado como un elemento clave en la Vinotinto y midiéndose a las grandes potencias en Conmebol desde la Sub 17. En México no ha logrado completar los 1000 minutos por torneo y sería ésta su oportunidad.

En síntesis