El Tala Rangel evitó una expulsión para Miguel Borja

El Tala habría evitado que Borja se fuera expulsado en el Clásico Nacional entre América y Chivas.

En redes sociales comenzó a circular la duda sobre si Miguel Borja tuvo que ser expulsado del Clásico Nacional contra Chivas, después de que hubiera incurrido en un acto que ya es penado, el taparse la boca, tomando en cuenta que ahora existe la “Ley Prestianni”, pero el arquero, Raúl Rangel no habría señalado algo en contra.

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¿Tala Rangel evitó la expulsión de Borja?

Hay que recordar que esta nueva regla nace debido a temas que tienen que ver con racismo y algún otro tema de discriminación en el futbol, por lo que sólo en caso de que se esté dando una discusión entre ambos jugadores y uno de ellos recurra a taparse la boca, será ahí cuando se saque la tarjeta roja y se determine la suspensión del jugador.

En este caso, sólo circula la imagen del momento en el que el jugador del Club América realiza ese gesto, por lo que no se determina que haya sido en medio de una discusión. Aunque en algunos otros medios han revelado que el jugador se acercó a decirle que le metería un gol, para que después cayera el golazo de Borja en la portería del “Tala”.

El guardameta precisamente no habría señalado al árbitro la acción del “Colibrí” debido a que no tenía un tema fuera de lo común, así que no le habría perdonado la roja, simplemente no estaba actuando de manera discriminatoria hacia él. Esto lo refuerza incluso una segunda imagen donde podríamos aclarar esta versión.

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Y es que Miguel se acerca a Rangel para señalarle el “2”, haciendo énfasis en las dos anotaciones que le colgó, justo después de haberle mencionado que conseguiría una anotación. Por lo que más bien aunque fue un acto deportivo dentro del Clásico no llevó la intención de ofender al portero y por ello no hubo suspensión.

En síntesis

Miguel Borja evitó la expulsión en el Clásico Nacional ante Chivas.

Ley Prestianni sanciona con tarjeta roja taparse la boca por discriminación.

Raúl Rangel recibió dos goles sin reportar insultos al árbitro del encuentro.