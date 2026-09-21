Más de 20 futbolistas están convocados en distintos países de la Fecha FIFA y varios de ellos no jugarán el próximo fin de semana en la Liga MX.

Este lunes 21 de septiembre comenzó una Fecha FIFA que durará casi tres semanas y en la que la Selección Mexicana jugará cuatro amistosos. No obstante, la Liga MX no frenará como es habitual en una circunstancia así y el próximo fin de semana se disputará la Jornada 10.

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Varios equipos mexicanos tienen diferentes convocados en la Fecha FIFA no solo en el Tri sino en otros países, por lo que los clubes perderán a algunos futbolistas y que no estarán presentes en los respectivos partidos del fin de semana.

Chivas, América, Rayados, Toluca, Pumas, Atlas, Xolos, Cruz Azul, Club León y FC Juárez son los equipos que tienen al menos un convocado en la Fecha FIFA, pero algunos futbolistas tendrán la oportunidad de jugar el fin de semana. Este es el caso de Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos y Santiago Sandoval en el Rebaño Sagrado.

La Liga MX no frenará el próximo fin de semana (Getty Images)

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Isaías Violante también iba a estar disponible para jugar con el América y luego viajaría a sumarse al Tri, pero por la lesión de Alan Cervantes finalmente el futbolista de Las Águilas estará con la selección nacional desde este lunes.

El equipo de la Liga MX más ‘perjudicado’ es Chivas con seis futbolistas convocados, luego Pumas tiene cuatro nombres en distintos países y el podio lo completan América y Cruz Azul con tres jugadores cada club.

Todos los convocados en la Fecha FIFA

Chivas : Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Raúl Rangel, Diego Campillo y Hugo Camberos.

: Luis Romo, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Raúl Rangel, Diego Campillo y Hugo Camberos. Pumas : Pedro Vite (Ecuador), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Álvaro Angulo (Colombia) y Robert Morales (Paraguay).

: Pedro Vite (Ecuador), Adalberto Carrasquilla (Panamá), Álvaro Angulo (Colombia) y Robert Morales (Paraguay). América : Israel Reyes, Isaías Violante y Óscar Perea (Colombia).

: Israel Reyes, Isaías Violante y Óscar Perea (Colombia). Cruz Azul : Erik Lira, Jeremy Márquez y Kevin Mier (Colombia).

: Erik Lira, Jeremy Márquez y Kevin Mier (Colombia). Rayados : Orbelín Pineda y Víctor Guzmán.

: Orbelín Pineda y Víctor Guzmán. Toluca : Jesús Gallardo y Everardo López.

: Jesús Gallardo y Everardo López. Club León : Óscar García y Daniel Arcila

: Óscar García y Daniel Arcila Atlas : Jorge Sánchez.

: Jorge Sánchez. Xolos : Gilberto Mora.

: Gilberto Mora. FC Juárez: Denzell García

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En síntesis