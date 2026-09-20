¿Cuándo volverá Duk con el Atlas?

Este sábado lamentablemente Atlas perdió a otro de sus refuerzos debido a una lesión. Fue precisamente en el duelo ante Pumas, cuando Luís Henriques de Barros Lopes quiso hacer un recorte en el área su pierna se atoró en el césped y le provocó una lesión que ya dejaba ver la gravedad después del dolor que se veía en su rostro.

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¿Qué le pasó a Duk?

Duk tuvo que salir del terreno de juego en el “carrito de las desgracias” y casi de manera inmediata se lo llevaron en una ambulancia para poder hacerle los estudios pertinentes. Antes de darse a conocer el reporte médico, Hernán Crespo ya vislumbraba que sería una lesión grave por la manera en la que tuvo que abandonar el duelo.

Fue este domingo cuando ya se confirmó que el futbolista caboverdiano habría sufrido una ruptura del tendón rotuliano en la rodilla izquierda, por lo que el futbolista tendría que ser intervenido quirúrgicamente para poder tenerlo de nueva cuenta en la plantilla después de su rehabilitación, pero el tiempo no es nada alentador.

¿Cuánto tiempo estará fuera?

De acuerdo con esta información, lo que regularmente dura este tipo de lesiones es de 6 a 8 meses para su recuperación, por lo que prácticamente queda fuera de la competencia para el Apertura 2026 y estaría de vuelta con el equipo para el siguiente torneo, algo que preocupa en el conjunto rojinegro por las bajas que ya tiene.

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Se une a los lesionados de Atlas

Duk se suma a la lista de elementos que hasta el momento podrían tener una baja en la plantilla como lo son: Adonis Frías por su lesión muscular en el gemelo; Aldo Rocha, también por una situación similar; y Manuel Capasso que en este mismo partido tuvo que abandonar el terreno de juego por molestias musculares.

En síntesis