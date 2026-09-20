Dónde ver EN VIVO Olympique de Marsella vs. PSG por la Ligue1: canales de TV y streaming online

Olympique de Marsella y PSG se enfrentan por la Ligue 1 de Francia. Revisa el horario, los canales de televisión y las plataformas de streaming online para ver el partido EN VIVO.

Olympique de Marsella y Paris Saint-Germain se enfrentan este domingo 20 de septiembre por el partido correspondiente a la Jornada 5 de la Ligue 1. El encuentro de Le Classique se lleva a cabo en el Estadio Orange Vélodrome y comienza a partir de las 12:45 hs (Tiempo del Centro de México) / 15:45 hs (Argentina/Chile).

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Este clásico se disputa en un momento crucial de la temporada, ya que ambas escuadras pelean palmo a palmo en los primeros puestos de la tabla general para definir al líder temprano de la competencia francesa.

¿Por dónde ver el partido?

El partido entre Olympique de Marsella y PSG de este domingo 20 de septiembre por la Ligue 1 se puede ver en México y Latinoamérica a través de las siguientes señales:

México: FOX Sports, FOX One y Caliente TV / Tubi

FOX Sports, FOX One y Caliente TV / Tubi Centroamérica: Tubi y TVMax / ESPN

Tubi y TVMax / ESPN Sudamérica: ESPN y Disney+ Premium

ESPN y Disney+ Premium Estados Unidos: beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fubo

beIN SPORTS, beIN SPORTS en Español y Fubo España: DAZN y Eurosport

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La actualidad de ambos equipos

Por el lado del conjunto local, el Olympique de Marsella llega a esta quinta jornada tras un inicio sólido bajo el mando de Roberto De Zerbi, buscando hacer valer su localía e imponerse ante su acérrimo rival para escalar a la cima de la tabla.

Por su parte, el Paris Saint-Germain marcha invicto en la Ligue 1 y busca mantener la inercia ganadora luego de sus recientes compromisos locales e internacionales. El equipo de Luis Enrique necesita sumar de a tres en el Vélodrome para afianzarse en el liderato del campeonato francés.

En sintesis

Olympique de Marsella y PSG juegan este domingo Le Classique por la Ligue 1.

juegan este domingo Le Classique por la Ligue 1. Estadio Orange Vélodrome alberga el partido a las 12:45 horas del centro de México.

alberga el partido a las 12:45 horas del centro de México. FOX Sports, Tubi y Disney+ transmiten el encuentro en vivo según la región.