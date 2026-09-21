El centrocampista del América se lesionó el sábado pasado en el Clásico Nacional frente a Chivas y se pierde los amistosos del Tri.

Este lunes 21 de septiembre inicia la primera Fecha FIFA luego del Mundial 2026. La misma se extenderá por varios días y la Selección Mexicana tiene organizado jugar cuatro amistosos: Colombia, Perú, Estados Unidos y Chile son los rivales del Tri.

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Sin embargo, la Fecha FIFA ya comenzó con una mala noticia para Rafa Márquez y compañía. La Selección Mexicana informó este lunes que Alan Cervantes, centrocampista del América, será baja de la nómina por una molestia muscular que sufrió.

Alan Cervantes padeció esta lesión en el Clásico Nacional frente a Chivas, partido en el que el futbolista del América salió en el minuto 51 del encuentro. Por desgracia para el futbolista, esa molestia se transformó en una leve lesión que no le permite estar con la Selección Nacional.

El futbolista del América no era convocado en el Tri desde junio de 2023, fecha en la que jugó 90 minutos en un amistoso frente a Guatemala en el que México ganó por 2-0. Alan Cervantes estaba en un buen momento y recibió la mala noticia de que no podrá formar parte de la nómina.

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Por último, la Selección Mexicana informó que Isaías Violante, quien ya formaba parte de la convocatoria pero que estaba previsto que se sume al equipo en Nueva Jersey, finalmente se integra desde este lunes al CAR para entrenar con el combinado de Rafa Márquez.

El comunicado de la Selección Mexicana

(@miseleccionmx)

En síntesis

Alan Cervantes causa baja en la Selección Mexicana tras sufrir una molestia muscular.

causa baja en la tras sufrir una molestia muscular. Alan Cervantes se lesionó durante el Clásico Nacional entre América y Chivas.

se lesionó durante el Clásico Nacional entre América y Chivas. Isaías Violante se integrará al CAR este lunes para sumarse al trabajo del Tri.