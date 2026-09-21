Santos Laguna obtuvo su segundo triunfo en la Liga MX después de una gran remontada ante Toluca en el Nemesio Díez.

Santos Laguna consiguió este domingo una de sus mejores victorias del último tiempo al vencer por 3-2 a Toluca luego de una gran remontada. El partido por el Apertura 2026 fue para el infarto y es por eso que Aleco Irarragorri, presidente de los Laguneros, celebró como un loco.

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El equipo de Antonio Mohamed se colocó 2-0 en el marcador y todo parecía indicar que Toluca se llevaría una victoria cómoda. Pero una expulsión a Everardo López y el gol de Ezequiel Bullaude antes del final de la primera mitad le dio esperanzas a Santos Laguna.

Finalmente el conjunto dirigido por Renato Paiva le dio la vuelta con goles de Kevin Palacios y de Fran Villalba en los minutos finales para que los aficionados de Santos Laguna celebren eufóricamente, al igual que Aleco Irarragorri ya que su festejo se viralizó en redes sociales.

Así celebró Aleco Irraragori la victoria de Santos Laguna en el Nemesio diez… ¡Y SÚBANLE A LA BOCINA! 😇🔥



🎥: @DanyMirandaNFL pic.twitter.com/b9GPTtNiI1 — AS México (@ASMexico) September 21, 2026

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El presidente de los Guerreros celebró en el palco del Estadio Nemesio Díez y en un momento tuvo que aferrarse a su butaca porque estuvo cerca de perder el equilibrio. Santos Laguna está atravesando un momento muy complicado y por eso se festejó tanto la victoria frente a Toluca, el mejor equipo de México en la actualidad.

El próximo partido de Santos Laguna

Los Laguneros venían de ganarle por 2-1 a FC Juárez el fin de semana pasado y consiguieron su segundo triunfo consecutivo en la Liga MX. Renato Paiva buscará que esta senda de victorias le sirva para escaparse del mal momento y ahora Santos Laguna recibirá a Pachuca el próximo sábado a las 19:00hs (CDMX).

En síntesis

Santos Laguna derrotó 3-2 a Toluca tras remontar un marcador adverso de 2-0.

derrotó 3-2 a Toluca tras remontar un marcador adverso de 2-0. Aleco Irarragorri festejó eufóricamente en el palco la victoria de Santos Laguna .

festejó eufóricamente en el palco la victoria de . Renato Paiva buscará su tercer triunfo seguido el próximo sábado ante Pachuca.