Liga de Expansión MX con más mexicanos goleadores

Estos son los jugadores mexicanos que más goles llevan en la "Liga de Plata" siendo poco más que en la Primera División.

En las últimas horas se ha hablado de la posibilidad de que regrese el Ascenso y el Descenso y es que hay jugadores que aunque tienen cualidades goleadoras y no ocupan plaza de extranjero, no son vistos en la Liga de Expansión MX. Sin embargo, tan sólo en un Top 20 de los anotadores del actual Apertura 2026 hay más mexicanos en la Liga de Plata.

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Lamentablemente, los líderes de ambas competencias, por lo menos son No Formados en México. En el caso de la Liga MX, el que ocupa el primer puesto es Salomón Rondón de Pachuca con 10 goles, mientras que en la Liga de Expansión es el colombiano de Venados, Sleyther de Jesús Lora con 12 anotaciones, pero los mexicanos están presentes.

Los goleadores de la Liga MX y la Liga de Expansión

Tan sólo en los primeros 20 de la Primera División son 8 mexicanos los que conforman la tabla de goleo yendo de los 3 a los 5 goles solamente. Ricardo Marín, Gilberto Mora, Roberto Alvarado, Santiago Sandoval, Henry Martín, Jéremy Márquez, Alí Ávila y Eduardo Mustre son los que conforman este listado en la Liga MX.

Por su parte, el la “Segunda División” cuentan con 15 futbolistas de los 20 en la tabla de goleo que son mexicanos. Y van de los 3 hasta las 7 anotaciones en promedio. Christopher Brayan, Martín Barragán, Jesús Ocejo, José Flores, Ángel Robles, Omar Soto Bryan Mendoza, Daniel Álvarez, Michell Rodríguez, Ulises Jaimes, Erick Carballo, José Ávila, Vladimir Moragrega, Jesús Hernández y Daniel Villaseca son los que conforman el listado de la Liga de Expansión MX.

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Club Atlético La Paz, Mineros de Zacatecas y el Tapatío son los conjuntos que más goleadores tienen en el Top 20, mientras que en la Primera División es Chivas quien más cuenta con ellos. El trabajo que hacen en el cuadro rojiblanco tanto en la Liga de Plata como en la MX ha rendido frutos con los anotadores y prueba de ello es que son una base ahora en Selección Mexicana.

En síntesis