Los dos partidos de la Liga MX que cambian de horario

Debido a los duelos que han tenido fuera algunos de los equipos tuvieron que modificar fechas anteriores, pero este lunes, la Liga MX confirmó que para las Jornadas 10 y 11 un par de encuentros serán modificados conforme a lo que ya se había establecido en el calendario.

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¿Qué partidos cambian de horario?

De acuerdo con la información publicada en las redes sociales, el primer partido que no se jugaría en el horario previsto sería el de la Fecha 10 entre Puebla y Tigres. En este caso no hubo ningún cambio de día, sino que lo único que se movió fue la hora.

“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, entre Tigres y Club Puebla que estaba programado para el sábado 26 de septiembre a las 19:00, ahora se disputará el mismo día a las 21:10 horas en el Estadio Universitario”. Comunicado Liga MX

De esta manera, sólo serán un par de horas y 10 minutos que se retrasará el duelo. El otro caso es el de Querétaro vs Atlante, este enfrentamiento sí tiene una doble modificación, ya que será el día y la hora los que cambien, por lo que también lo notificaron.

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“La LIGA BBVA MX informa que el partido correspondiente a la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026, entre Club Querétaro y Atlante que estaba programado para el viernes 9 de octubre a las 19:00 hrs., ahora se disputará el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas en el Estadio La Corregidora.” Comunicado Liga MX

En el primer caso, se habla de que se evitó que se empalmara con un duelo de la Selección Mexicana, por lo que debido a los derechos televisivos se realizó esa modificación. Sobre el tema del segundo partido se desconocen las causas por las que se tomó esa decisión.

En síntesis

Liga MX modificó horarios para las Jornadas 10 y 11 del Apertura 2026.

modificó horarios para las Jornadas 10 y 11 del Apertura 2026. Tigres vs Puebla se jugará el 26 de septiembre a las 21:10 horas.

se jugará el 26 de septiembre a las 21:10 horas. Querétaro vs Atlante será el sábado 10 de octubre a las 17:00 horas.