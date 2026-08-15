Repasa cómo están los principales lugares del Torneo Apertura después de los partidos del sábado.

¡Regresó la acción al medio local! Este sábado 15 de agosto se dio comienzo a la jornada 4 del Apertura 2026, con tres partidos de altísimo vuelo que tuvieron muy alto rating. Sin viernes botanero, esta tarde se inició un nuevo fin de semana en la Liga MX y a continuación desglosamos todo lo que dejó el primer día de esta nueva fecha.

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Los resultados de los juegos del sábado en el Apertura 2026:

Estos han sido los marcadores finales de los encuentros de la triple cartelera del día de la fecha:

Atlante 0-0 Toluca, en el Estadio Azteca.

Goles: sin goles.

Rayados 6-1 FC Juárez, en el Estadio BBVA.

Goles: Orellano, Rossi, Cuypers, Pineda, Ocampos y Rodríguez (R).

Atlas vs. Tigres, en el Estadio Jalisco – en juego todavía.

Goles: sin goles.

¿Quién es el líder del Apertura 2026 tras los juegos del sábado?

Con los resultados de los compromisos de esta tarde y noche, los Rayados de Monterrey son los nuevos líderes transitorios del campeonato del futbol mexicano. ‘La Pandilla’ de Matías Almeyda, alcanzó la línea de los 9 puntos en la campaña, producto de tres triunfos (3-2 vs. Santos, 2-0 vs. Atlas y 5-1 vs. Juárez) y una derrota (1-2 vs. Necaxa).

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras los juegos del sábado:

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¿Quién es el líder de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del sábado?

Tras su anotación del día en Monterrey, Lucas Ocampos es el nuevo líder de goleo del torneo de Primera División, observando a todos en soledad desde arriba. El delantero argentino, capitán de Rayados cuando no está ‘Tecate’, llegó a los 5 goles en cuatro jornadas, tras marcarle a Santos (2), Necaxa (1), Atlas (1) y ahora Juárez (1).

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras los juegos del sábado: