Atlante vs. Santos Laguna en vivo: dónde ver por TV y streaming online, por la jornada 16 de la Liga MX

Atlante recibe a Santos Laguna este viernes 6 de noviembre desde las 21:00 hora de México. El encuentro, correspondiente a la jornada 16 de la Liga MX, se disputará en el Estadio Banorte. Atlante necesita puntos urgentes para no quedar al margen de cualquier aspiración en el torneo, mientras Santos Laguna llega con el envión de un triunfo que lo mete de lleno en la pelea de la zona alta.
La diferencia en la tabla es clara y el partido sirve para medir si los Potros pueden frenar la mejoría que viene mostrando Santos Laguna en las últimas semanas.
La actualidad de ambos equipos
Atlante no encuentra regularidad y los números lo confirman: viene de caer como visitante ante Chivas y de perder también en su cancha frente a Atlético San Luis, con la única alegría reciente en el 1-0 ante FC Juárez. Está 16° con 14 puntos en 15 partidos, una posición que lo obliga a reaccionar rápido si no quiere alejarse del resto.
Santos Laguna llega con otro ánimo. Ganó su último partido de local ante Necaxa por 1-0 y antes había goleado 2-0 a Pumas, aunque en el medio sufrió una dura caída 4-1 ante Tijuana como visitante. Con 22 unidades está 8°, en zona de pelea por entrar a la liguilla, y un triunfo afuera lo acercaría todavía más a ese objetivo.
El historial entre Atlante y Santos Laguna
El historial entre ambos tiene a Santos Laguna como amplio dominador: de 28 enfrentamientos se quedó con 16 victorias, contra 7 de Atlante y 5 empates. También en los goles la diferencia es notoria, 61 contra 43 a favor de los laguneros.
Los últimos cruces registrados datan de la década pasada y en casi todos apareció Santos Laguna como ganador, con marcadores que muestran su efectividad ofensiva frente a Atlante en esos años.
Últimos 10 enfrentamientos
|Fecha
|Partido
|Resultado
|Torneo
|14/04/2014
|Santos Laguna vs. Atlante
|4-3
|Liga MX
|27/10/2013
|Atlante vs. Santos Laguna
|1-3
|Liga MX
|10/03/2013
|Santos Laguna vs. Atlante
|2-1
|Liga MX
|30/09/2012
|Atlante vs. Santos Laguna
|1-3
|Liga MX
|15/01/2012
|Atlante vs. Santos Laguna
|1-2
|Liga MX
|31/07/2011
|Santos Laguna vs. Atlante
|3-0
|Liga MX
|09/01/2011
|Santos Laguna vs. Atlante
|2-1
|Liga MX
|25/07/2010
|Atlante vs. Santos Laguna
|1-4
|Liga MX
|07/03/2010
|Santos Laguna vs. Atlante
|4-2
|Liga MX
|10/01/2010
|Santos Laguna vs. Atlante
|3-0
|Interliga
Horario del partido
- México: 21:00 hs
Por dónde ver el partido
- México: ESPN, Disney+ Premium
- Estados Unidos: TUDN, TUDN.com, TUDN App, ViX
- Centroamérica: Disney+ Premium
Tabla de posiciones
Todos los partidos de la jornada
- Necaxa vs. Tijuana — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
- Atlético San Luis vs. FC Juárez — viernes 6 de noviembre, 19:00 hs
- Atlas vs. Pachuca — sábado 7 de noviembre, 17:00 hs
- Tigres vs. Cruz Azul — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Toluca vs. Monterrey — sábado 7 de noviembre, 19:00 hs
- Pumas UNAM vs. Club América — sábado 7 de noviembre, 21:10 hs
- Querétaro vs. Puebla — domingo 8 de noviembre, 18:00 hs
- León vs. Chivas — domingo 8 de noviembre, 20:10 hs
En síntesis
- Atlante y Santos Laguna se enfrentan este viernes 6 de noviembre por la jornada 16 de la Liga MX.
- El partido se transmitirá por ESPN y Disney+ Premium.
- Atlante suma 14 puntos en el torneo.
- Santos Laguna suma 22 puntos en el torneo.