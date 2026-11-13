América juega un amistoso contra New York Red Bulls con la intención de no perder ritmo competitivo por la suspensión de la Liga MX.

La Fecha FIFA llega en un mal momento para la Liga MX debido a que el torneo tuvo que suspenderse a falta de una jornada para que finalice la etapa regular. Por este motivo es que varios equipos organizaron algún amistoso para no perder ritmo competitivo, como es el caso del América.

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Las Águilas de Guillermo Almada se enfrentan este sábado con New York Red Bulls en los Estados Unidos. Sin embargo, el conjunto de Coapa se presentará en el amistoso sin siete futbolistas tanto porque algunos fueron convocados a sus respectivas selecciones o por lesión.

Israel Reyes, Kevin Álvarez, Erick Sánchez e Isaías Violante fueron llamados por Rafa Márquez a la Selección Mexicana, mientras que Óscar Perea fue convocado por primera vez a la Selección de Colombia tras su buen rendimiento con el América en los últimos meses.

Brian Rodríguez sigue lesionado (Getty Images)

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Por otra parte, Raphael Veiga y Brian Rodríguez tampoco dirán presente en el amistoso por lesión. De esta manera se espera ver una alineación inédita en Las Águilas porque también Guillermo Almada aprovechará para experimentar cosas o para darle minutos a futbolistas que han jugado poco.

Cabe recordar que el último partido de América en la fase regular del Apertura 2026 es el próximo sábado 21 de noviembre, día en el que el combinado azulcrema se presentará en El Volcán para enfrentar a Tigres. Las Águilas buscarán ganar para terminar lo más arriba posible.

La posible alineación de América en el amistoso ante New York RB

Rodolfo Cota

Franco Rossano

Ramón Juárez

Miguel Vázquez

Dagoberto Espinoza

Edwin Cerrillo

Ícaro Da Conceicao

Alejandro Zendejas

Derek Jiménez

Carlos Álvarez

Henry Martín