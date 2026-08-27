Atlas tomó una decisión con Hernán Crespo ante los rumores de una salida a River Plate

Los Zorros no quieren perder tan pronto a su entrenador por lo que desde el inicio tenían un plan para no dejarlo ir.

Aún no se confirmó de manera oficial (en las primeras horas del jueves mexicano), pero parece inminente la oficialización de la salida de Eduardo Coudet como entrenador de River Plate. Los buenos resultados no acompañaron y el principal elegido para sucederlo es el DT de Atlas, por lo que los Zorros se movieron rápido y blindaron a su estratega.

Publicidad

La clausula que blinda a Crespo hasta fin de año en Atlas

Ante los múltiples rumores que acercan a Hernán Crespo a River, algo que es el sueño del entrenador, Bolavip pudo saber cómo es la situación contractual exacta de Hernán en Atlas. En Jalisco, el DT tiene un vínculo firmado que incluye una cláusula de salida hacia el Millonario a partir de enero de 2027.

Ahora bien, la continuidad de Crespo no está asegurada ni siquiera hasta inicios del próximo año y esto se debe a que River podría desembolsar cerca de 7 millones para contratarlo ya en caso de pretenderlo. De todas maneras, parece un hecho que la dupla Marcelo Escudero – Leonardo Ponzio se hará cargo del primer equipo hasta el final de la temporada, momento en el que se barajarán las cartas y se dará nuevamente en Buenos Aires.

Hernán Crespo toma fuerza para llegar a River Plate. (GETTY IMAGES)

Publicidad

No es la primera vez que el apellido Crespo toma fuerza para hacerse cargo de La Banda, pero este momento es el más particular, porque su arribo a Jalisco se dio en junio, hace muy poco tiempo. Esto genera que se torne un tanto confusa la situación respecto a si Hernán deja México para cumplir el sueño de su vida como DT o si se mantiene firme en el proyecto que decidió afrontar con Atlas.

A su vez, no es la primera vez que México se queda sin un DT de gala porque otro equipo lo pretende. El caso más fuerte de los últimos tiempos fue el de Fernando Gago, cuando Pintita dejó plantado a Chivas para llegar a Boca Juniors. En aquel momento, el propio entrenador ejecutó su clausula de salida y dejó en Guadalajara una suma cercana al 1.5 millón de dólares, aunque es recordado por abandonar el proyecto de Jalisco a mitad de camino. ¿Se repetirá la historia?

En síntesis

Eduardo Coudet dejaría la dirección técnica de River Plate tras malos resultados.

dejaría la dirección técnica de River Plate tras malos resultados. Hernán Crespo tiene una cláusula en Atlas para ir a River en 2027.

tiene una cláusula en Atlas para ir a River en 2027. River Plate tendría que pagar 7 millones para contratar inmediatamente a Hernán Crespo.