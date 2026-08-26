¿Crespo deja Atlas a poco tiempo de su llegada? El máximo candidato a reemplazar a Eduardo Coudet en River Plate

Sin dudas que una de las gratas sorpresas del segundo semestre de la Liga MX fue la llegada de Hernán Crespo a Atlas. Los Zorros mostraron una gran mejoría y se ubican en la segunda posición del Apertura 2026 apenas por detrás del líder que es América. En ese escenario, el DT argentino podría ser considerado de seria manera para llegar a River Plate en Argentina.
Teniendo en cuenta el flojo presente del club de Buenos Aires y que la continuidad del entrenador actual, Eduardo Coudet, está en dudas (tal vez consumada su salida en unas horas), Crespo asoma como el principal candidato a llegar a la banca del Millonario.
No es la primera vez que el apellido Crespo toma fuerza para hacerse cargo de La Banda, pero este momento es el más particular, porque su arribo a Jalisco se dio en junio, hace muy poco tiempo. Esto genera que se torne un tanto confusa la situación respecto a si Hernán deja México para cumplir el sueño de su vida como DT o si se mantiene firme en el proyecto que decidió afrontar con Atlas.
Por lo pronto, en las redes sociales de River y en general en la opinión del público, es el nombre más pedido.
El pedido de los aficionados de River Plate por Hernán Crespo
POR FAVOOOOOOOOR CRESPO VENI SALVAR A RIVER https://t.co/17sXqac8Ta— Florencia🏹 (@floriavaloss) August 27, 2026
Sos un pibe de la casa y te cansaste de repetir que sos hincha y amas a River, mucha gente sigue resentida porque nunca volviste, hoy tenes tu oportunidad de redimirte. Por favor Crespo, veni y arregla este desastre. pic.twitter.com/O1rY3JXlVt— jona (@jonacarp_) August 27, 2026
MI DT es #Gallardo…..Sabiendo que no va a volver en mucho tiempo el único que veo potable es #Crespo que sin dudas quiere dirigir #River ,pero no se me ocurre como podría salir de México al mes de haber asumido. pic.twitter.com/yDpGshhQsG— ®️V®️ (Asesoría CARP) ⚪🔴⚪ (@AsesoresCarp) August 27, 2026
En síntesis
- Hernán Crespo es el principal candidato para asumir la dirección técnica de River Plate.
- Hernán Crespo dirige a Atlas, equipo ubicado segundo en el Apertura 2026 de México.
- Eduardo Coudet podría dejar su puesto como entrenador de River Plate en breve.