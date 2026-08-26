¿Crespo deja Atlas a poco tiempo de su llegada? El máximo candidato a reemplazar a Eduardo Coudet en River Plate

El entrenador de los Zorros podría recibir el llamado que más espera en su trayectoria, pero debería dejar el proyecto que acaba de asumir.

Sin dudas que una de las gratas sorpresas del segundo semestre de la Liga MX fue la llegada de Hernán Crespo a Atlas. Los Zorros mostraron una gran mejoría y se ubican en la segunda posición del Apertura 2026 apenas por detrás del líder que es América. En ese escenario, el DT argentino podría ser considerado de seria manera para llegar a River Plate en Argentina.

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Teniendo en cuenta el flojo presente del club de Buenos Aires y que la continuidad del entrenador actual, Eduardo Coudet, está en dudas (tal vez consumada su salida en unas horas), Crespo asoma como el principal candidato a llegar a la banca del Millonario.

No es la primera vez que el apellido Crespo toma fuerza para hacerse cargo de La Banda, pero este momento es el más particular, porque su arribo a Jalisco se dio en junio, hace muy poco tiempo. Esto genera que se torne un tanto confusa la situación respecto a si Hernán deja México para cumplir el sueño de su vida como DT o si se mantiene firme en el proyecto que decidió afrontar con Atlas.

Por lo pronto, en las redes sociales de River y en general en la opinión del público, es el nombre más pedido.

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El pedido de los aficionados de River Plate por Hernán Crespo

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POR FAVOOOOOOOOR CRESPO VENI SALVAR A RIVER https://t.co/17sXqac8Ta — Florencia🏹 (@floriavaloss) August 27, 2026

Sos un pibe de la casa y te cansaste de repetir que sos hincha y amas a River, mucha gente sigue resentida porque nunca volviste, hoy tenes tu oportunidad de redimirte. Por favor Crespo, veni y arregla este desastre. pic.twitter.com/O1rY3JXlVt — jona (@jonacarp_) August 27, 2026

MI DT es #Gallardo…..Sabiendo que no va a volver en mucho tiempo el único que veo potable es #Crespo que sin dudas quiere dirigir #River ,pero no se me ocurre como podría salir de México al mes de haber asumido. pic.twitter.com/yDpGshhQsG — ®️V®️ (Asesoría CARP) ⚪🔴⚪ (@AsesoresCarp) August 27, 2026

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En síntesis