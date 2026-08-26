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¿Crespo deja Atlas a poco tiempo de su llegada? El máximo candidato a reemplazar a Eduardo Coudet en River Plate

El entrenador de los Zorros podría recibir el llamado que más espera en su trayectoria, pero debería dejar el proyecto que acaba de asumir.

Hernán Crespo podría ser seducido por River Plate.
© GETTY IMAGESHernán Crespo podría ser seducido por River Plate.

Sin dudas que una de las gratas sorpresas del segundo semestre de la Liga MX fue la llegada de Hernán Crespo a Atlas. Los Zorros mostraron una gran mejoría y se ubican en la segunda posición del Apertura 2026 apenas por detrás del líder que es América. En ese escenario, el DT argentino podría ser considerado de seria manera para llegar a River Plate en Argentina.

Teniendo en cuenta el flojo presente del club de Buenos Aires y que la continuidad del entrenador actual, Eduardo Coudet, está en dudas (tal vez consumada su salida en unas horas), Crespo asoma como el principal candidato a llegar a la banca del Millonario.

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No es la primera vez que el apellido Crespo toma fuerza para hacerse cargo de La Banda, pero este momento es el más particular, porque su arribo a Jalisco se dio en junio, hace muy poco tiempo. Esto genera que se torne un tanto confusa la situación respecto a si Hernán deja México para cumplir el sueño de su vida como DT o si se mantiene firme en el proyecto que decidió afrontar con Atlas.

Por lo pronto, en las redes sociales de River y en general en la opinión del público, es el nombre más pedido.

El pedido de los aficionados de River Plate por Hernán Crespo

En síntesis

  • Hernán Crespo es el principal candidato para asumir la dirección técnica de River Plate.
  • Hernán Crespo dirige a Atlas, equipo ubicado segundo en el Apertura 2026 de México.
  • Eduardo Coudet podría dejar su puesto como entrenador de River Plate en breve.
Lucas Lescano
Lucas Lescano
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