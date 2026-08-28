Dónde ver EN VIVO Xolos vs. Pumas UNAM por el Apertura 2026: canales de TV y streaming online

Conoce todo lo que tienes que saber para no perderte de nada de este encuentro que promete grandes emociones.

Xolos de Tijuana recibe este viernes a los Pumas de la UNAM en el arranque de la sexta jornada del Torneo Apertura 2026. El compromiso entre la jauría y los universitarios comenzará a las 21:10 horas (tiempo del Centro de México) / 19:10 hs (tiempo del Pacífico) y tendrá como escenario el sintético del Estadio Caliente.

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Ambas escuadras llegan con la urgencia de cosechar tres puntos vitales para mantenerse dentro de la zona de clasificación. Un triunfo en la frontera le permitirá al vencedor escalar peldaños de cara al punto medio de la fase regular.

¿Por dónde ver el partido en México?

Los aficionados que busquen seguir el encuentro en territorio mexicano deberán tomar en cuenta que no habrá transmisión por televisión abierta. El duelo entre Tijuana y Pumas podrá verse en exclusiva a través de los canales de TV de paga y streaming en FOX+ y la plataforma FOX One.

La actualidad de ambos equipos

El cuadro fronterizo tratará de aprovechar el factor local en el Mictlán para dejar atrás los tropiezos recientes. El plantel de Tijuana requiere afinar la puntería defensiva tras recibir castigo en sus últimas apariciones y aspira a sumar una victoria frente a su público.

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Por su parte, los Pumas de la UNAM acuden a la frontera tras registrar un empate 1-1 frente al Necaxa en el Estadio Olímpico Universitario durante la fecha anterior. El conjunto azul y oro necesita sumar fuera de casa para no alejarse de los primeros puestos de la tabla general en este arranque del campeonato.

En síntesis