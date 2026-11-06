El periodista mexicano utilizó sus redes sociales para explicar por qué considera necesario recuperar los ascensos y descensos en la Liga MX. Además, recordó la importancia de que los equipos se ganen su lugar dentro de la máxima categoría.

El futbol mexicano ha demostrado ser bastante competitivo en los últimos años. Grandes jugadores que tuvieron experiencia en otras ligas eligieron a México como su nuevo destino y encontraron en la Liga MX un campeonato atractivo para continuar sus carreras. Sin embargo, para muchos aficionados y protagonistas, todavía hay una cuestión pendiente que podría darle un salto de calidad a la competencia: el regreso de los ascensos y descensos.

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La posibilidad de recuperar este sistema permitiría que los equipos que actualmente compiten en otras categorías tengan la oportunidad de soñar con llegar a Primera División. Al mismo tiempo, los clubes que atraviesan malos momentos en la máxima categoría tendrían una motivación adicional para competir hasta las últimas jornadas y evitar perder su lugar.

Aunque por ahora no hay una fecha confirmada para recuperar este sistema, el debate continúa presente en el futbol mexicano. En esta oportunidad, quien se sumó al reclamo fue David Faitelson, reconocido periodista deportivo que utilizó sus redes sociales para pedir el regreso de los ascensos y descensos y explicar los motivos por los que considera que serían importantes para el crecimiento de la Liga MX.

¿Qué dijo David Faitelson sobre el ascenso y descenso en México?

A través de sus redes sociales, Faitelson publicó una reflexión en la que cuestionó que los intereses económicos tengan más peso que los méritos deportivos a la hora de definir qué equipos pueden competir en la máxima categoría. Además, destacó que el futbol necesita oportunidades reales para todos los clubes.

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“El fútbol mexicano necesita recuperar el ascenso y descenso. El fútbol no puede entenderse sin competencia. El ascenso y descenso es parte esencial de cualquier liga que aspire a ser verdaderamente competitiva”, expresó en primer lugar.

El fútbol mexicano necesita recuperar el ascenso y descenso El fútbol no puede entenderse sin competencia. El ascenso y descenso es parte esencial de cualquier liga que aspire a ser verdaderamente competitiva. En México llevamos demasiado tiempo tomando decisiones que protegen intereses económicos por encima de los méritos deportivos. Los equipos deben ganarse su lugar en la cancha, no tenerlo garantizado desde un escritorio. Necesitamos un fútbol mexicano más justo, más competitivo y con oportunidades reales para todos. ¿Ustedes también creen que debe regresar el ascenso y descenso? #LigaMX #LigaDeExpansión #AscensoYDescenso #FútbolMexicano #FMF #DavidFaitelson — David Faitelson (@DavidFaitelson_) November 6, 2026

Luego, el periodista profundizó en su postura y explicó por qué considera que los equipos deberían ganarse su lugar dentro de la Primera División a través de sus resultados deportivos: “En México llevamos demasiado tiempo tomando decisiones que protegen intereses económicos por encima de los méritos deportivos. Los equipos deben ganarse su lugar en la cancha, no tenerlo garantizado desde un escritorio. Necesitamos un fútbol mexicano más justo, más competitivo y con oportunidades reales para todos. ¿Ustedes también creen que debe regresar el ascenso y descenso?”.

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Claudia Sheinbaum también pidió por el regreso de los ascensos y descensos

David Faitelson no fue el único que se expresó sobre este tema. Días atrás, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se refirió a la ausencia de ascensos y descensos en el futbol nacional y cuestionó que la Liga MX sea una de las pocas competencias que no cuenta con este sistema.

“Que decidan. Son independientes, la Federación tiene sus propios mecanismos, no dependen del Gobierno. Yo soy una opinión personal. Creo que debemos ser el único país en el mundo (sin ascenso y descenso). Averigüen, a los que les gusta el fútbol. ¿Qué otro país del mundo la liga principal no tiene ascenso y descenso?”, fueron las palabras de Claudia Sheinbaum.

En sintesis

David Faitelson exigió el regreso del ascenso y descenso en la Liga MX mexicana.

del ascenso y descenso en la Liga MX mexicana. Claudia Sheinbaum cuestionó previamente la falta de ascenso y descenso en el fútbol nacional.

la falta de ascenso y descenso en el fútbol nacional. La Liga MX continúa sin una fecha confirmada para reactivar el sistema de descenso.