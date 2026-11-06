La directiva del equipo universitario ya piensa en posibles salidas para la próxima temporada tras un comienzo de temporada para el olvido.

La temporada de Pumas fue para el olvido. Los resultados no acompañaron y la posibilidad de disputar la próxima Liguilla del Apertura 2026 parece cada vez más lejana para el equipo universitario. Después de generar ilusión entre sus aficionados, Universidad Nacional quedó lejos de cumplir con las expectativas y ahora podría afrontar una importante renovación de cara al próximo año.

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La salida de Efraín Juárez, entrenador que le había devuelto a la afición la ilusión de volver a ser campeón después de tantos años, marcó un antes y un después en el proyecto deportivo. Con Esteban Solari en el banquillo, el equipo no consiguió mantener el mismo nivel ni los resultados que había conseguido anteriormente, por lo que las críticas comenzaron a crecer.

En este contexto, el futuro del entrenador argentino no sería el único tema que deberá resolver la institución. De acuerdo con información del periodista García Torano, de FOX Sports, habría futbolistas que podrían abandonar Universidad Nacional después del Apertura 2026. Aunque todavía no hay salidas confirmadas, dos defensores centrales estarían bajo la lupa y su continuidad no estaría asegurada.

¿Qué jugadores podrían salir de Pumas para la próxima temporada?

Los futbolistas que correrían peligro de abandonar Universidad Nacional serían Rubén Duarte y Nathan Silva. Ambos defensores centrales podrían dejar de formar parte del proyecto universitario de cara al próximo torneo, aunque por el momento no existe una confirmación oficial sobre sus posibles salidas.

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¿SE PREPARAN BAJAS EN PUMAS? No solamente Esteban Solari estaría en peligro. ⚠️ 🤔 @garciatorano tiene información sobre los jugadores que podrían salir del equipo Universitario para la próxima temporada. #CuadroTitular https://t.co/Bk7eDPHnu2 — FOX (@somos_FOX) November 6, 2026

Habrá que esperar para conocer qué decisiones toma la directiva y si finalmente Duarte y Nathan Silva abandonan el club. También será importante saber qué refuerzos llegan para fortalecer al equipo y devolverle el protagonismo que perdió durante esta temporada.

Pumas se juega su última oportunidad ante América

Antes de comenzar a pensar en la próxima temporada, Universidad Nacional todavía tiene un compromiso determinante. Este sábado recibirá al América en Ciudad Universitaria, en un partido que podría definir su futuro inmediato en el Apertura 2026.

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Los universitarios necesitan conseguir un resultado positivo para mantener viva la ilusión de avanzar. En caso de perder frente a las Águilas, quedarán eliminados y tendrán que comenzar a planificar una nueva temporada, con la posibilidad de que se produzcan varios cambios en el plantel.

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