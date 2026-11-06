¿Por qué Chivas vs. América Femenil por el Apertura 2026 no va por TV abierta?

El Clásico Nacional Femenil se disputará este viernes 6 de noviembre por la Jornada 14 del Apertura 2026, pero los aficionados no podrán verlo por televisión abierta. Conoce qué derechos de transmisión impiden su emisión gratuita en TV y cuáles son las plataformas disponibles para seguir el partido en vivo.

Chivas Femenil y América Femenil protagonizan este viernes una vibrante edición del Clásico Nacional en el cierre de la fase regular del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX Femenil. El cotejo está programado para comenzar a las 19:06 horas (tiempo del centro de México) en las instalaciones del Estadio AKRON.

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Ambas escuadras llegan a la cita con el boleto a la fase final en la bolsa, pero con el orgullo y el posicionamiento en la tabla en juego. La afición del balompié rosa suele esperar este duelo en las pantallas tradicionales gratuitas; sin embargo, no estará disponible en señales como Canal 5 o Azteca 7.

Motivos por los que el Clásico Nacional no cuenta con señal gratuita en México

La ausencia del compromiso en las cadenas de señal libre responde directamente a la estructura de acuerdos comerciales y cesión de derechos del Club Deportivo Guadalajara en su rama femenil:

Exclusividad en televisión restringida y digital: A diferencia del primer equipo varonil en Liga MX, los duelos de local de Chivas Femenil se emiten a través de los canales de la cadena FOX.

A diferencia del primer equipo varonil en Liga MX, los duelos de local de Chivas Femenil se emiten a través de los canales de la cadena FOX. Contratos multiplataforma: Para el territorio mexicano, la directiva rojiblanca mantiene alianzas de distribución con servicios digitales y bajo demanda, lo que relega la transmisión exclusivamente a aplicaciones y televisión de paga.

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Opciones confirmadas para seguir el choque en directo

Para la fanaticada rojiblanca y azulcrema que planea ver cada acción del clásico en territorio mexicano o en el extranjero, estas son las vías oficiales autorizadas:

Televisión por suscripción: Canal FOX.

Canal FOX. Streaming en México: Amazon Prime Video, Tubi y FOX One.

Amazon Prime Video, Tubi y FOX One. Emisión internacional: Plataforma Chivas TV (fuera de territorio mexicano).

El momento deportivo que atraviesan Rojiblancas y Azulcremas

El conjunto tapatío salta a su cancha con la consigna de amarrar una victoria de peso moral que revitalice su rendimiento previo al arranque de los cuartos de final. Superar a las Águilas en Zapopan permitiría a las dirigidas por el cuerpo técnico rojiblanco cerrar filas y encarar la Liguilla con la moral a tope.

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Por su parte, la escuadra americanista se presenta en suelo jalisciense manteniendo uno de los ataques más productivos y dinámicos del semestre. Las de Coapa saltarán al terreno de juego a proponer el trámite desde el inicio con la meta de culminar la etapa regular en los peldaños más altos y dar un golpe de autoridad ante su acérrimo rival.

En sintesis