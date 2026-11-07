'La Máquina' se enfrenta ante un eliminado Tigres, pero con la falta de dos de sus indiscutidos.

En un fin de semana que puede ser decisivo, Cruz Azul va en busca del liderato de la tabla general. El campeón vigente y defensor del título comparte la cima con otros dos equipos, pero debe hacer su trabajo y esperar a ver si puede acabar la jornada sólo. Con esas intenciones, tendrán que superar a Tigres en su expedición a Nuevo León.

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Los aficionados de ‘La Máquina’ iban muy confiados a esta visita al Estadio Universitario, pero ahora han quedado disconformes con la alineación. Es que Joel Huiqui ha metido mano en el equipo para el cruce de esta tarde ante los ‘Felinos’. El entrenador sorprendió con la formación que sacó a la luz para este nuevo desafío.

Entre los jugadores que iniciarán el encuentro para Cruz Azul, no aparecen Charly Rodríguez ni Agustín Palavecino, dos habituales indiscutidos en el once celeste. Ambos mediocampistas del conjunto cementero se quedaron fuera del once titular para el choque ante Tigres. Y los fanáticos no reaccionaron de la mejor forma al respecto.

Carlos Rodríguez, uno de los capitanes, al banco [Foto: Getty]

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En esta ocasión, según informó el periodista que sigue la campaña de La Máquina, Adrián Esparza Oteo, las variantes son para sumar minutos de regla de menores. Por esa razón, Luka Romero [2004] se mete en el cuadro titular de Cruz Azul para el partido ante Tigres, en una oportunidad que no deberá dejar pasar esta tarde.

Cruz Azul anunció esta formación para verse las caras ante Tigres, sin Charly Rodríguez ni Agustín Palavecino, en la continuidad de la jornada 16 del Apertura 2026: Kevin Mier; Jeremy Márquez, Jorge Rodarte, Jesús Orozco Chiquete, Gonzalo Piovi, Omar Campos; Erik Lira, Andrés Montaño; Luka Romero, Nicolás Ibáñez, José Paradela.

Del otro lado, Víctor Manuel Vucectich también arrojó sus elegidos para este sábado, y estos son los que representarán a un Tigres eliminado ante Cruz Azul: Nahuel Guzmán; Vladimir Loroña, Rafael Guerrero, César Araujo, Mauro Lainez; Henrique Simeone, Fernando Gorriarán; Diego Sánchez, Juan Brunetta, Emiliano Gómez; Guillermo Martínez.