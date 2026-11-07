Por más que los demás buenos delanteros que juegan en México lo intenten, nadie puede igualar el rendimiento de Salomón Rondón. El venezolano está decidido a hacer historia en el país, y a su avanzada edad en el futbol sigue marcando la diferencia. En este segundo semestre, está teniendo una campaña de ensueño.

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En una temporada donde le anotó a prácticamente todos los equipos, esta vez su víctima fue Atlas, que lo sufrió desde los doce pasos. El árbitro cobró penal en contra de los ‘Zorros’ en el Estadio Jalisco, y se hizo cargo el artillero del equipo. Salomón Rondón liquidó el juego para los ‘Tuzos’ fuera de casa para soñar con la Liguilla.

Con su anotación de esta tarde ante Atlas, el delantero de Pachuca llegó a ¡16 tantos en 16 jornadas! en lo que va del Apertura 2026; sí, un promedio de un gol por encuentro. Su espectacular aporte ofensivo toma todavía más valor dada la irregular campaña de su equipo en este campeonato. Está ayudando mucho a sumar puntos.

Rondón goza su presente en México [Foto: Getty]

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Como era de esperarse con semejante cosecha individual, Salomón Rondón es el líder de la tabla de goleo de esta Liga MX, cima que ocupa en soledad. Actualmente, el venezolano le saca seis tantos de ventaja su más inmediato perseguidor, que es Henry Martin, del América. Por detrás completa el podio Juninho, de Pumas.

Así quedó la tabla de goleo del Apertura 2026 tras el tanto de Salomón Rondón:

Los números totales de Salomón Rondón con el Pachuca:

A lo largo de su estadía en los ‘Tuzos’, el atacante contribuyó con 57 goles y 10 asistencias en 109 juegos, con un promedio impresionante de aportes directos al equipo. El cuadro de la Liga MX se trata del segundo equipo de su carrera donde más partidos disputó, sólo por detrás del West Bromwich. Sin dudas, una verdadera leyenda en Hidalgo.