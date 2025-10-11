Este sábado la Selección Mexicana Mayor se midió ante Colombia en un partido amistoso de la Fecha FIFA de octubre, donde David Faitelson fue uno de los comentaristas del partido para TUDN. Sin embargo, recordó que en unas horas se jugaría un Clásico Nacional entre el Club América y Chivas, donde ambos equipos, desde luego van con suplentes en la plantilla.

Propuesta de Faitelson para el Clásico Nacional

Lo que sí es que llamó la atención que el periodista mencionó algo interesante respecto a este partido, y es que al ser un duelo amistoso en Estados Unidos, la afición que sigue a ambos equipos por la popularidad que tienen, han llenado estadios, pero en realidad no siempre ven una competencia total como si fuera un juego que tiene validez oficial.

Faitelson mencionó en plena transmisión que así como ya se hizo oficial por parte de la UEFA que se llevará a cabo un partido entre el Villarreal y Barcelona, fuera de España y el AC Milan vs Como no será en Italia, ve muy probable que en algún momento se pueda dar un América vs Chivas fuera del territorio nacional pero que sea de la Liga MX, ya sea fase regular o Liguilla.

Esta es una propuesta un tanto arriesgada porque tanto la afición de las Águilas como la del Rebaño se han mostrado con molestia cuando se les cancela un evento por cualquier situación que no se pudo controlar, pudo ser por clima o por cuestiones administrativas, pero siempre muestra su inconformidad, más aún lo harían si compran abonos para este duelo y deciden llevarlo a Estados Unidos para tener una mejor entrada.

Cabe mencionar que ya ha habido duelos como el Campeón de Campeones que se juegan en territorio norteamericano, por lo que la propuesta de Faitelson aunque podría ser del desagrado de la afición también sería algo real y que en poco tiempo se estaría viendo aprovechando las competencias como la Leagues Cup y el propio Mundial de 2026.