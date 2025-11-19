Cruz Azul logró levantar una Copa en Concacaf Champions Cup gracias a Vicente Sánchez, pero sorpresivamente cuando el torneo terminó el director técnico de La Máquina fue sustituido por Nicolás Larcamón, quien estaba como estratega de Necaxa y dejó ese proyecto que también había hecho crecer hasta llegar a clasificación.

Sin embargo, el estratega cruzazulino se fue a preparar a Italia donde se le había incluso ligado a clubes de la Serie A, pero no era así, al contrario estaba trabajando en su mejoría. Y aunque se mencionó que en el semestre anterior algún conjunto de la Liga MX estaría por traerlo, la realidad es que no se pudo hacer nada.

Vicente Sánchez vuelve a la Liga MX

Fue hasta este miércoles que el periodista Heriberto Murrieta dio a conocer la noticia de que el extécnico de Cruz Azul estaría regresando al futbol mexicano, puesto que ya tiene un acuerdo con un equipo de la Liga MX, ante ello, comenzaron los rumores por saber quién es el club que lo tiene contemplado para este semestre.

¿Qué equipos podrían apostar por él?

Aunque no confirmó quién, parece ser que en esta ocasión los papeles si invirtieron y si Larcamón se fue a Cruz Azul dejando a Necaxa, este equipo sería la nueva casa de Sánchez. Hay que mencionar que aunque no lo han hecho oficial, es un hecho que tras quedarse fuera del torneo, el Rayo le diría adiós a Fernando Gago.

Hay que mencionar que hay equipos como Querétaro y Puebla que no tendrán continuidad con Benjamín Mora y Hernán Cristante, por lo que abren la posibilidad. Sin embargo, los Gallos al tener nueva administración podrían dar la sorpresa de quedarse con Vicente. Por su parte en el conjunto de La Franja, Pepe Hanan menciona que en la mira tienen a Albert Espigares, por lo que no llegaría a esta plantilla.

En síntesis

