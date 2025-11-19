Es un hecho que en cuanto acabe el mes de diciembre, el contrato de James Rodríguez con el Club León queda en el olvido. Desde ese momento, el jugador colombiano estaría negociando con su llegada a algún equipo tanto de la Liga MX como de la MLS, ya que son los más interesados en él, dentro de México las propuestas en Tigres, América y Cruz Azul eran una opción.

Sin embargo, este martes el periodista de TUDN, Adrián Esparza Oteo dio a conocer ciertas razones por las que no estarían buscándolo en la escuadra cementera: “Pregunté si era viable. Me dicen obviamente que es un jugador muy interesante, pero que los perfiles que están viendo en estos momentos apuntan a otra cosa”, mencionó.

La idea, supuestamente en La Máquina era que dejaran una base de jugadores a los que les quieren dar un mayor crecimiento, futbolistas menores de 30 años; entre ellos se encuentra Mateusz Bogusz, el mediocampista de 24 años está contemplado por el proyecto de Iván Alonso y Nicolás Larcamón, pero las cosas de la nada han cambiado.

Bogusz le abre la puerta a James Rodríguez en Cruz Azul

La misma fuente reveló que el futbolista es considerado para este proyecto y que hasta ahora tenían un acuerdo para que así fuera, aún cuando no ha sido una pieza tan definitiva en los partidos de los celestes. Pero Fabrizio Romano dio a conocer este miércoles que el futbolista le pidió a su agente la búsqueda de nuevas oportunidades.

El insider europeo menciona que se le podrían abrir algunas oportunidades en la MLS, por lo que es aquí donde nace la posibilidad de que James sea el nuevo refuerzo de La Máquina. Entre los impedimentos que menciona Esparza, estaban el tema de que había muchos mediocampistas, entre ellos Bogusz, y que no había plazas de extranjero disponibles, algo que se terminaría con la salida del polaco.

En síntesis

El contrato de James Rodríguez con el Club León finaliza en diciembre , dejándolo libre para negociar.

con el finaliza en , dejándolo libre para negociar. El periodista Adrián Esparza Oteo (TUDN) dijo que Cruz Azul no busca a James Rodríguez al priorizar perfiles menores de 30 años .

(TUDN) dijo que Cruz Azul al priorizar perfiles . Mateusz Bogusz (24 años), considerado clave en el proyecto de Cruz Azul, pidió a su agente buscar nuevas oportunidades en otros equipos y le abre la puerta a James Rodríguez.

