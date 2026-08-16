Dónde ver EN VIVO América vs. Atlético San Luis por el Apertura 2026 de la Liga MX: canales de TV y streaming

América y Atlético de San Luis se enfrentan este domingo 16 de agosto por la Jornada 4 del Apertura 2026 de la Liga MX. El partido comenzará a las 17:00 horas, tiempo del centro de México, y podrá verse en Canal 5, TUDN y ViX Premium.

América regresa a la actividad del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX este domingo 16 de agosto. Las Águilas reciben al Atlético de San Luis en el marco de la Jornada 4 del campeonato local. El compromiso comenzará a las 17:00 hs (tiempo del centro de México) y tendrá como sede el Estadio Banorte en la Ciudad de México.

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El conjunto azulcrema busca mantenerse en lo más alto de la tabla de posiciones tras un sólido arranque de semestre, mientras que la escuadra potosina intentará romper la racha negativa y conseguir su primer triunfo del torneo.

¿Por dónde ver el partido en México?

La afición podrá seguir las acciones del encuentro a través de distintas opciones en televisión y plataformas digitales:

Televisión abierta: Canal 5.

Canal 5. Televisión de paga: TUDN.

TUDN. Streaming online: ViX Premium (disponible mediante su app oficial y a través del canal de ViX Premium en Amazon Prime Video).

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La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Guillermo Almada llega invicto en el certamen local tras registrar dos victorias y un empate en sus primeras presentaciones, colocándose en la parte alta del Apertura 2026. Además, las Águilas han mostrado contundencia en sus compromisos más recientes entre Liga MX y Leagues Cup, acumulando una racha con efectividad al frente.

Por su parte, el Atlético de San Luis llega con la urgencia de sumar tres puntos para salir de la zona baja de la clasificación. El cuadro potosino apenas registra dos unidades tras disputar las primeras fechas y busca ajustar sus líneas defensivas para competir ante uno de los planteles más fuertes del futbol mexicano.

En sintesis

Club América recibe a San Luis este domingo 16 de agosto por Liga MX.

recibe a San Luis este domingo 16 de agosto por Liga MX. Guillermo Almada dirige al América invicto con dos victorias y un empate.

dirige al América invicto con dos victorias y un empate. Canal 5, TUDN y ViX transmiten en vivo el encuentro a las 17:00.