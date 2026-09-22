Hugo Sánchez resentido por la chilena de Miguel Borja

El Pentapichichi esperaba que comparaban el golazo con una de sus proezas y se molestó al ignorarlo.

Este sábado uno de los goles que más se habló pese al empate en el Clásico Nacional fue la anotación que hizo Miguel Borja. Una chilena que nadie esperaba y que logró meter el balón de manera impresionante. La afición rival también se quedó sorprendida por ese tanto, ya que no había forma de poder criticarlo debido a la manera en la que se dio.

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Desde luego que en los espacios deportivos fue el tema de cual se habló en los debates. Sin embargo, Hugo Sánchez más allá de la anotación, hizo una observación a sus compañeros en la mesa de ESPN que asombró, ya que él quería que se hablara de lo que en su momento hizo el Pentapichichi y nadie lo tomó en cuenta.

¿Hugo Sánchez se molestó por el golazo de Borja?

El exmadridista dejó claro que cuando se habla de este tipo de goles en Portugal, inmediatamente los comentaristas recuerdan aquella jugada de Cristiano Ronaldo y se hace lo propio en los programas argentinos poniendo como ejemplo el gol de Diego Armando Maradona. Pero le parecía mal que en México no lo recordaran a él con este gol del “Colibrí” en el Estadio Azteca.

“Cuando hacen un gol así parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre el decir: ‘¡Ah, mira! Nos hizo recordar a Hugo Sánchez’. Y me da un poco de tristeza. Desde que metió ese gol (Borja) periodistas y narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir, nos hizo recordar a Hugo Sánchez”, fue el reclamo que hizo en el programa.

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“NINGUNO FUE CAPAZ DE DECIR, NOS HIZO RECORDAR A HUGO SÁNCHEZ” 😬



El Pentapichichi mostró su molestia porque nunca recuerdan su gran estilo para anotar goles, al momento que otro jugador lo réplica.



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Hay que recordar que la jugada que menciona “Hugol” es precisamente la de aquel 10 de abril de 1988 en el Estadio Santiago Bernabéu, cuando jugaba para el Real Madrid contra el CD Logroñés. Rafael Martín Vázquez mandó un centro elevado hacia el área cuando Sánchez se elevó y consiguió esa imagen que hasta el día de hoy espera que sea recordada.

En síntesis

Miguel Borja anotó un gol de chilena durante el reciente Clásico Nacional .

anotó un gol de chilena durante el reciente . Hugo Sánchez reclamó en ESPN que los comentaristas no recordaron sus propias chilenas.

reclamó en que los comentaristas no recordaron sus propias chilenas. 10 de abril de 1988, fecha en que Hugo Sánchez anotó al CD Logroñés.