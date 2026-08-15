Las Águilas atraviesan un buen momento, pero todavía buscan completar su plantel para el resto de la temporada.

América atraviesa un buen momento en este inicio de temporada, aunque todavía considera que hay algunas piezas que le faltan a la plantilla. Los partidos que disputó hasta el momento dejaron en evidencia la necesidad de contar con mayores alternativas en determinadas posiciones, especialmente en el frente de ataque.

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La directiva azulcrema tiene como prioridad incorporar un centrodelantero para potenciar la ofensiva. Además, el club también busca sumar un extremo por derecha antes de que finalice el mercado de pases, por lo que trabaja en distintas alternativas.

Una de ellas fue Carlos Vinícius, delantero brasileño de Gremio. América realizó una oferta para intentar quedarse con el atacante, pero por el momento no existe un acuerdo entre las partes y las negociaciones continúan sin llegar a una resolución.

Mientras tanto, Víctor Dávila entra en la recta final de su recuperación después de la lesión de rodilla que sufrió durante el Clausura 2026. El delantero chileno todavía necesita aproximadamente un mes de rehabilitación antes de recibir el alta médica y actualmente no está registrado para las competencias que disputa América.

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Sin embargo, su situación podría cambiar. Si la directiva no consigue concretar los refuerzos ofensivos que busca, Dávila podría convertirse nuevamente en una alternativa para completar el plantel. El chileno todavía tiene contrato con América hasta el verano de 2027, aunque actualmente el club también analiza opciones para encontrarle un nuevo destino.

América evalúa alternativas para completar su ataque

Con poco más de dos semanas por delante en el mercado de pases, la dirigencia mantiene el objetivo de sumar variantes ofensivas. La prioridad continúa siendo incorporar jugadores que puedan aportar soluciones inmediatas, pero la situación de Dávila abre una posibilidad adicional.

Por ahora, el regreso del chileno no es considerado una prioridad del cuerpo técnico. Todo dependerá de los movimientos que pueda concretar América en las próximas semanas y de si finalmente consigue cerrar al delantero y al extremo que busca.

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