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¿Juega César Huerta? Las alineaciones de Pumas UNAM vs. Atlético de San Luis por el Apertura 2026

Pumas recibe este domingo en CU a Atlético de San Luis. Los titulares de ambos equipos para el partido.

César Huerta en su regreso con Pumas
© Imago7César Huerta en su regreso con Pumas

Este domingo 27 de septiembre se cierra la Jornada 10 del Apertura 2026. Pumas recibe al Atlético de San Luis a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos conjuntos buscan sumar de a tres para intentar acercarse en los puestos de Liguilla.

El equipo dirigido por Esteban Solari llega tras empatar 1-1 como visitante frente a Atlas en la última fecha. Pumas no podrá contar con varios futbolistas debido a la Fecha FIFA: Adalberto Carrasquilla (quien fue expulsado la fecha pasada), Álvaro Angulo, Robert Morales y Pedro Vite.

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Por su parte, el Atlético de San Luis buscará dar la sorpresa al mediodía en la capital. Los potosinos vienen de ganarle por 3-1 a Necaxa y llegan con la moral alta, además de tener la ventaja de poder contar con el plantel completo al no tener convocados en la Fecha FIFA.

La probable alineación de Pumas

  • Keylor Navas
  • Pablo Bennevendo
  • Nathan Silva
  • Ángel Azuaje
  • Rubén Duarte
  • Víctor Arteaga
  • Rodrigo López
  • Alan Medina
  • Uriel Antuna
  • Luciano Herrera
  • Juninho

La probable alineación de Atlético de San Luis

  • Gibran Lajud
  • Benjamín Galindo
  • Eduardo Águila
  • Aldo Cruz
  • Román Torres Acosta
  • Oscar Macías
  • Rafa Llorente
  • Sébastien Salles-Lamonge
  • Anderson Duarte
  • David Rodríguez
  • Felipe Mora
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Patricio Hechem
Patricio Hechem
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