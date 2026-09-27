Este domingo 27 de septiembre se cierra la Jornada 10 del Apertura 2026. Pumas recibe al Atlético de San Luis a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos conjuntos buscan sumar de a tres para intentar acercarse en los puestos de Liguilla.
El equipo dirigido por Esteban Solari llega tras empatar 1-1 como visitante frente a Atlas en la última fecha. Pumas no podrá contar con varios futbolistas debido a la Fecha FIFA: Adalberto Carrasquilla (quien fue expulsado la fecha pasada), Álvaro Angulo, Robert Morales y Pedro Vite.
Por su parte, el Atlético de San Luis buscará dar la sorpresa al mediodía en la capital. Los potosinos vienen de ganarle por 3-1 a Necaxa y llegan con la moral alta, además de tener la ventaja de poder contar con el plantel completo al no tener convocados en la Fecha FIFA.
La probable alineación de Pumas
- Keylor Navas
- Pablo Bennevendo
- Nathan Silva
- Ángel Azuaje
- Rubén Duarte
- Víctor Arteaga
- Rodrigo López
- Alan Medina
- Uriel Antuna
- Luciano Herrera
- Juninho
La probable alineación de Atlético de San Luis
- Gibran Lajud
- Benjamín Galindo
- Eduardo Águila
- Aldo Cruz
- Román Torres Acosta
- Oscar Macías
- Rafa Llorente
- Sébastien Salles-Lamonge
- Anderson Duarte
- David Rodríguez
- Felipe Mora