Pumas recibe este domingo en CU a Atlético de San Luis. Los titulares de ambos equipos para el partido.

Este domingo 27 de septiembre se cierra la Jornada 10 del Apertura 2026. Pumas recibe al Atlético de San Luis a partir de las 12:00hs (CDMX) en el Estadio Olímpico Universitario. Ambos conjuntos buscan sumar de a tres para intentar acercarse en los puestos de Liguilla.

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El equipo dirigido por Esteban Solari llega tras empatar 1-1 como visitante frente a Atlas en la última fecha. Pumas no podrá contar con varios futbolistas debido a la Fecha FIFA: Adalberto Carrasquilla (quien fue expulsado la fecha pasada), Álvaro Angulo, Robert Morales y Pedro Vite.

Por su parte, el Atlético de San Luis buscará dar la sorpresa al mediodía en la capital. Los potosinos vienen de ganarle por 3-1 a Necaxa y llegan con la moral alta, además de tener la ventaja de poder contar con el plantel completo al no tener convocados en la Fecha FIFA.

La probable alineación de Pumas

Keylor Navas

Pablo Bennevendo

Nathan Silva

Ángel Azuaje

Rubén Duarte

Víctor Arteaga

Rodrigo López

Alan Medina

Uriel Antuna

Luciano Herrera

Juninho

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La probable alineación de Atlético de San Luis