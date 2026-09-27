Así quedó el ranking de UFC tras la victoria de Raúl Rosas Jr. sobre Raoni Barcelos

Una nueva velada de UFC Fight Night se llevó a cabo este sábado 26 de septiembre. En la pelea más importante del día se midieron Raúl Rosas Jr. y Raoni Barcelos en un duelo que sirvió para definir cosas más que importantes en el peso gallo, división que se mantiene competitiva entre leyendas y nuevos nombres que irrumpen en escena.

Publicidad

Rosas Jr. finalizó a su oponente en el último asalto de manera sorprendente. El mexicano confirmó el gran momento personal que atraviesa y dejó en el camino a un oponente que podría haber complicado sus aspiraciones de llegar a una oportunidad titular. En ese sentido, el triunfo fue tan categórico que terminó cumpliendo con lo que la organización esperaba sobre él.

Antes de subir al octágono, Rosas Jr se encontraba ranqueado como 12 y Raoni como el octavo, por lo que, al haber salido de la jaula con la mano en alto el mejor ubicado en la división, mucho cambiará en las respectivas posiciones de uno y otro en el orden de las 135 libras. Raúl tiene grandes figuras por delante, por lo que debe esperar ciertos resultados o enfrentar a alguien que se encuentre por encima de él.

Quien manda en el peso gallo es Petr Yan. El ruso le quitó el cinturón a Merab Dvalishvili y se proclamó como campeón, mientras que el georgiano quedó como número 1 y más cercano contendiente al título. A su vez, el podio lo completan Song Yadong y Sean O’Malley.

Publicidad

Ranking completo del peso gallo de la UFC:

Petr Yan (campeón)

1. Merab Dvalishvili

2. Song Yadong

3. Sean O’Malley

4. Umar Nurmagomedov

5. Mario Bautista

6. Cory Sandhagen

7. Aiemann Zahabi

8. David Martínez

9. Raúl Rosas Jr.

10. Deiveson Figueiredo

11. Marlon Vera

12. Payton Talbott

13. Raoni Barcelos

14. Farid Basharat

15. Marcus McGhee

En síntesis