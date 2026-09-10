Dónde ver EN VIVO Pumas UNAM vs. Club León por el Apertura 2026: canales de TV y streaming

Pumas UNAM y Club León se enfrentan por el Apertura 2026. Revisa a qué hora es el partido de la Jornada 7 y por qué canal de TV y plataforma de streaming se podrá ver en vivo.

Pumas UNAM recibe a Club León este jueves por la Jornada 7 del Apertura 2026 de la Liga MX. El encuentro comenzará a las 21:05 horas (tiempo del centro de México) y se disputará sobre la cancha del Estadio Olímpico Universitario.

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El conjunto universitario busca hacerse fuerte en casa para escalar puestos en la tabla general y dejar atrás los altibajos del arranque de torneo. Por su parte, La Fiera llega a la capital con la urgencia de sumar tres puntos como visitante para no alejarse de los puestos de clasificación.

¿Por dónde ver el partido en México?

Para fortuna de los aficionados que quieran seguir las acciones de este duelo de la séptima fecha, el encuentro no contará con transmisión por televisión abierta. El partido entre Pumas UNAM y Club León será emitido de manera exclusiva vía streaming a través de la plataforma de ViX Premium.

La actualidad de ambos equipos

El equipo dirigido por Universidad Nacional viene de sufrir una caída por 2-0 en su visita a Xolos de Tijuana en la jornada anterior, por lo que necesita reencontrarse con el triunfo ante su gente en Ciudad Universitaria. Pumas intentará aprovechar la localía para ajustar detalles defensivos y contundencia al frente.

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Por su parte, el Club León llega a este compromiso tras disputar actividad internacional en la Leagues Cup y empatar en su más reciente choque de liga. Los esmeraldas necesitan encontrar consistencia futbolística bajo el mando de su cuerpo técnico para no poner en riesgo sus aspiraciones en el Apertura 2026.

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