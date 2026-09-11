Arranca la octava fecha del campeonato y estas serán las pantallas que pasarán el compromiso inicial.

Se viene el comienzo de la jornada 8 del Apertura 2026 y será el Estadio Victoria de Aguascalientes el anfitrión del partido que dará el kick-off al fin de semana de futbol. Necaxa y Puebla, dos equipos con campañas similares hasta el momento, tratarán de retomar la senda del triunfo para recuperar el terreno perdido en el campeonato.

Publicidad

Los ‘Rayos’ llegan a este momento del torneo situados en la 13° colocación de la tabla, con 8 unidades, producto de dos victorias, dos igualdades y tres derrotas. Los dirigidos por Martín Varini vienen de empatar 1-1 con Tigres en el Estadio Universitario el partido pasado, con la anotación de Owen González.

Por su parte, ‘La Franja’ arriba a este encuentro ubicada en el 9° puesto del campeonato, con 10 puntos, tras cosechar tres triunfos, un empate y dos caídas. El conjunto de Gerardo Espinoza viene de caer por 2-0 ante el Club América en el Estadio Azteca, y aún tiene un compromiso postergado pendiente.

Necaxa recibe a Puebla por la J8 [Foto: Getty]

Publicidad

¿El Necaxa vs. Puebla del Apertura 2026 va por TV abierta en México?

El cruce entre rojiblancos y blanquiazules no se podrá sintonizar por televisión abierta en el territorio mexicano, a través de ninguna de las señales disponibles. No obstante, el enfrentamiento de esta tarde sí será transmitido por televisión de cable, pero por las cadenas de paga y no por las gratuitas de la grilla.

¿Qué canal transmite Necaxa vs. Puebla por el Apertura 2026?

El duelo entre los equipos de Martín Varini y Gerardo Espinoza contará con la transmisión en vivo y exclusiva para México por TV de la pantalla de FOX. Por otra parte, el encuentro también se podrá observar en directo a lo largo y ancho del país por la plataforma de streaming online de paga FOX One.

¿A qué hora juegan Necaxa vs. Puebla por el Apertura 2026?

El compromiso entre los ‘Rayos’ y ‘La Franja’ se celebrará HOY viernes 11 de septiembre, en el Estadio Victoria, en el marco de la jornada 8 del Apertura 2026. El partido de Liga MX se llevará a cabo a partir de las 19.00 horas del Centro de México, en el que será el primer juego del día de la fecha.