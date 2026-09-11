El ex Necaxa se vuelve pronto de Europa y jugará en un club inesperado del futbol mexicano.

¡Bombazo en el deadline-day! Luego de un frustrado paso por el futbol de Bélgica, Heriberto Jurado volverá a jugar en la Liga MX en este segundo semestre. Luego de ser apartado del primer equipo en su club y de no encontrar opciones mejores en el Viejo Continente, el atacante tomó la decisión de regresar a México.

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Durante este mercado de fichajes de verano, el Cercle Brugge había rechazado ofertas de Pumas y Cruz Azul, que quisieron contratar al joven volante ofensivo mexicano. Sin embargo, en el cierre del libro de pases, el equipo europeo terminó aceptando una oferta de un club de la Liga MX que nadie imaginó que podía dar el golpe.

Según reveló AM Deportivo, Heriberto Jurado se convertirá en nuevo jugador del Puebla, una de las instituciones de menor presupuesto del futbol mexicano. En las últimas horas de la ventana, ‘La Franja’ se movió en silencio, aprovechó la oportunidad y sumará una figura a sus filas. Notable refuerzo para el equipo de Gerardo Espinoza.

El ex Necaxa jugará en el Puebla [Foto: Getty]

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De acuerdo al reporte de la fuente señalada, Puebla sumará a Heriberto Jurado en condición de cedido por un año con cargo y con opción de compra, valores que no trascendieron. Los montos y condiciones de la operación habrían sido mejores que los de las propuestas anteriores y así Cercle Brugge accedió a dejarlo irse a la Liga MX.

De esta manera, Heriberto Jurado tendrá su segundo paso por el futbol mexicano tras haber jugado en el Necaxa, equipo que lo formó y donde debutó y se hizo conocido. Mientras que en equipos como Pumas o Cruz Azul habría tenido que pelear un lugar desde atrás, en Puebla podrá tener un protagonismo mayor así como más minutos.

En su paso de más de un año por el Cercle Brugge, el atacante de 21 años apenas pudó jugar 12 partidos en Bélgica, donde convirtió un gol y no brindó asistencias. Allí sumó 293 minutos oficiales, menos de cuatro encuentros completos. Consciente de su falta de continuidad, da un paso atrás buscando tomar impulso y seguir creciendo.