El Campeones Cup fue para Inter Miami y su capitán pudo llevarse otra copa para su extensísimo palmarés.

¡Una alegría para el GOAT! En una de las mejores actuaciones de la temporada hasta aquí, Inter Miami se quedó con el Campeones Cup 2026. El equipo de la Major League Soccer se hizo fuerte ante su público, jugó un partido notable y escribió una página más en su historia. Otro trofeo para uno de los clubes más nuevos de Estados Unidos.

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En un gran encuentro disputado esta noche en el NU Stadium, las ‘Garzas’ vencieron por 2-0 a Cruz Azul, con un tanto en el primer tiempo y otro sobre el final del segundo. Lionel Messi y Casemiro, ambos de cabeza, convirtieron los goles del cuadro que conqusitó el Campeones Cup 2026, dejando subcampeón al elenco mexicano en casa.

Tras levantar el Campeones Cup 2026, Lionel Messi llegó a ¡48 títulos! entre club y selección, y sigue acrecentando su leyenda en este deporte. Tras la decepción que significó para él no poder ganar la final del Mundial ante España, llegó rápido la revancha para el argentino. El delantero se vislumbró muy emocionado, más luego de la pérdida de su padre.

Messi, uno de los goleadores del título [Foto: Getty]

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Su contendiente de toda la vida quedó muy por detrás después de este nuevo trofeo de Lionel Messi. Cristiano Ronaldo posee 36 títulos totales y está doce conquistas abajo del argentino. El portugués le había recortado distancia al ganar recientemente la Liga Saudí con Al-Nassr, y ahora otra vez deberá luchar para recuperar terreno perdido.

La coronación de Lionel Messi con Inter Miami en este Campeones Cup 2026 ratifica un registro inigualable: el “10” es el jugador con más títulos en toda la historia del futbol. Nadie nunca antes ha podido alcanzar la marca de los 48 títulos, que el argentino consiguió en esta noche inolvidable en el NU Stadium ante el Cruz Azul mexicano.

Desde su llegada a la ciudad, Messi ha revolucionado Miami. Antes de Leo, las ‘Garzas’ no tenían títulos y ahora ya tienen cuatro. En lo que va de su paso por la institución, el capitán ganó la Leagues Cup 2023, MLS Supporters Shield 2024, la MLS Cup 2025 y ahora el Campeones Cup 2026. Y todavía tiene un vínculo a largo plazo por cumplir…