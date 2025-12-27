El Club León sabe que no tuvo el mejor semestre en el Apertura 2025: los errores que los llevaron a quedar fuera del Mundial de Clubes, la salida de James Rodríguez y estar eliminados de la clasificación del torneo de la Liga MX terminó por afectar a la afición. Por lo que Grupo Pachuca decidió invertirle en este Clausura 2026 al equipo.

Si bien, se mencionó que el plan era que la directiva siguiera dando propuestas y que sólo Ignacio Ambriz eligiera a quiénes sí y a quiénes no, la respuesta para el equipo en cuestión de fichajes se ve favorable, ya que han traído elementos que en realidad han sido muy necesarios para la plantilla, aunque ya se habían confirmado un par de llegadas se sumaron cuatro más.

¿En cuánto han salido los fichajes?

Jordan García e Iván Rodríguez fueron los elementos que ya se habían considerado en el inicio del mercado, pero ahora se incluyeron Diber Cambindo, Nicolás Vallejo, Juan Pablo Domínguez y Sebastián Vegas, pero no se invirtió tanto en sus llegadas como se esperaba, si llegaran a funcionar sería un buen negocio del equipo.

En el caso del colombiano, Cambindo, él llegó como transferencia de Necaxa por 4 millones de dólares, tomando en cuenta que ya fue campeón goleador de la Liga MX, la inversión fue considerable. Nico llega procedente de Independiente y fue un total de 2MDD, por lo que ésta involucraba la deuda por Luciano Cabral y quedó liquidada.

Ahora con el arribo de Juanpi hay que recordar que salió como préstamo por un año, en Toluca no estaba teniendo lo necesario y si para León es clave podrían incluso comprarlo al cumplirse. Finalmente, Vegas también llega como préstamo de Rayados de Monterrey, por lo que ambos tendrían sólo que pagar los sueldos de los jugadores.

