El cambio obligado de Cruz Azul vs Toluca

Este sería el jugador que no tendría cabida en el siguiente partido de la Liga MX ante los Diablos Rojos.

Hoy Cruz Azul se midió ante Rayados, pero en la siguiente fecha tendrá que verse las caras con Toluca, uno de los equipos que más fuertes se ha mostrado y que por el momento se mantiene en la parte alta de la tabla general. Si Joel Huiqui no quiere seguir cayendo con su equipo tendría que hacer un cambio obligado el siguiente partido.

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¿Por quéun cambio obligado en Cruz Azul?

Hay que recordar que en el partido ante América, Kevin Mier cometió un grave error que terminó en un gol del equipo azulcrema, esto hizo que la escuadra rival se sintiera más confiada para atacar. Aunque el resultado fue una victoria para los celestes, era un llamado de atención en la portería para que se modificara algo en el siguiente duelo.

Es así como en esta ocasión ante Monterrey ese primer gol tempranero en el partido cae por una mala salida del colombiano. La afición comenzó a señalarlo en las redes sociales, ya que no está haciendo lo que en realidad se esperaba de él y este tipo de fallas terminan por afectar anímicamente a la escuadra cementera.

OTRO ERROR DE KEVIN MIER CON CRUZ AZUL



Si fuera mexicano ya lo hubieran echado del Club, ya le está ganando el asqueroso Rayados https://t.co/Jb8ukYAEO9 pic.twitter.com/UvyKDxckhU — Hugol ^^ (@Hugol343) September 20, 2026

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Tomando en cuenta esto, no es una sorpresa que Toluca es un equipo muy ofensivo, hemos visto que ante mucha presión, el guardameta de Cruz Azul tiene este tipo de errores, por lo que lo ideal, en caso de mostrar un cambio sería darle la oportunidad a Andrés Gudiño, quien ante su lesión supo dar buenos resultados en la mayoría de las ocasiones.

Con esto, Huiqui podría quitar esa carga de los errores en dos partidos consecutivos y crear más competencia interna. Esto es algo que sin duda un equipo de Antonio Mohamed podría detectar muy bien y utilizarlo a su favor, por lo que este podría ser un cambio obligado para la siguiente fecha del Apertura 2026.

En síntesis

Cruz Azul y Toluca jugarán en la siguiente fecha del torneo Apertura 2026 .

jugarán en la siguiente fecha del torneo . Kevin Mier cometió errores recientes en los partidos contra América y Monterrey .

cometió errores recientes en los partidos contra . Andrés Gudiño es la alternativa en la portería para el técnico Joel Huiqui.