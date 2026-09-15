El elenco escarlata sale sin su referente en el once inicial ni en la banca. ¿Qué le ocurrió?

Entonado tras la goleada consumada en casa el último fin de semana, Toluca irá por la punta del torneo hoy ante Puebla. El equipo choricero está a una victoria esta noche de alcanzar la cima en soledad del Apertura 2026 y no querrá dejar pasar su oportunidad. El campeón continental quiere volver a hacerse fuerte en el plano doméstico.

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En pos de lograr ese triunfo que los lleve a lo más alto, Antonio Mohamed le mueve y hará tres cambios en el once titular respecto al que viene de ganarle y golear a Atlas. Ronaldo Beltrán, Helinho y Alexis Vega salen del equipo para dejarle su lugar a Luis Manuel García, Everardo López y Paulinho, mientras que el resto será igual.

De esas modificaciones que introduce el entrenador, lo más llamativo es el caso del capitán. Alexis Vega no aparece ni en la banca del Toluca para el juego de este martes ante el Puebla en el Estadio Cuauhtémoc. Mientras que Beltrán y Helinho sí serán alternativa como suplentes, no así para el referente y bandera de los Diablos Rojos.

Alexis llegaba tras anotarle a Atlas [Foto: Getty]

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Particularmente para el delantero que habitualmente porta el gafete, el cuerpo técnico le dio descanso para este partido, luego de un intenso calendario con el equipo. Alexis Vega jugó seis partidos en un mes siendo titular en todos ellos, y los antecedentes del primer semestre y del anterior hacen obligar a prevenir cualquier lesión.

Desde mediados de agosto hasta este mediados de septiembre, jugó 45′ vs. Querétaro, 76′ vs. Austin, 45′ vs. Juárez, 62′ vs. León, 68′ vs. Monterrey y 85′ vs. Atlas. Esta vez, ante el Puebla, observará el juego desde afuera y volverá ante Santos en la próxima fecha. En este juego pendiente de hoy, Toluca no contará con Alexis Vega.

No solo el capitán escarlata ha recuperado la regularidad y constancia, sino que ha regresado a su nivel: Alexis venía de convertir en los últimos dos partidos consecutivos. Hoy, sin Vega, le toca a Jesús Angulo abastecer a Federico Viñas y Paulinho, que compondrán una letal dupla ofensiva en busca de lastimar al Puebla en su cancha.