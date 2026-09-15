El equipo choricero se llevó un triunfazo y dio un golpe sobre la mesa en la pelea por el campeonato.

¡El Diablo mete la cola! En un enfrentamiento muy reñido y disputado, Toluca se llevó el triunfo por 1-0 ante Puebla y ratificó su grandioso momento. El equipo de Antonio Mohamed tuvo que luchar más que jugar en su visita al Estadio Cuauhtémoc y se llevó los tres puntos que quería. Junto a ello, consiguió algo aún más valioso.

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Luego de un primer tiempo muy parejo entre ‘La Franja’ y los ‘Diablos Rojos’, el marcador del compromiso no se abrió sino hasta los 24 minutos del segundo tiempo. Luego de un tiro de esquina desde la derecha y de una serie de rebotes en el área local, cayó el autogol de José Pachuca para darle la victoria al Toluca ante el Puebla.

¿Cómo quedó Toluca en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su triunfo ante Puebla, el conjunto escarlata es el nuevo líder en soledad del campeonato. Los dirigidos por el ‘Turco’ llegaron a los 19 puntos, superando a las Chivas por dos unidades. La campaña de los Diablos Rojos en esta Liga MX comprende seis victorias, un empate y una derrota, con dieciocho goles a favor y solo seis en contra.

Toluca sufrió pero cumplió el objetivo [Foto: Getty]

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¿Cómo quedó Puebla en la tabla de posiciones del Apertura 2026?

Con su derrota ante Toluca, el cuadro blanquiazul se estacionó en la octava colocación del torneo, el último lugar de la zona de clasificación a Liguilla del Apertura 2026. En lo que va de la presente temporada del certamen, La Franja ganó cuatro, empató uno y perdió tres partidos, con diez goles a favor y también diez en contra.

La tabla de posiciones del Apertura 2026 tras el triunfo de Toluca ante Puebla:

La tabla de goleo del Apertura 2026 tras el triunfo de Toluca ante Puebla:

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Los juegos pendientes del Apertura 2026 tras el triunfo de Toluca ante Puebla:

Con la disputa del partido de este martes en el Estadio Cuauhtémoc, sólo quedan dos cruces postergados por jugarse de aquella jornada 7 multi-reprogramada en el calendario. América vs. Xolos y Querétaro vs. Monterrey son los encuentros que quedan por desarrollarse, estipulados para el 29 de octubre y 14 de noviembre respectivamente.