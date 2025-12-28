Toluca cerró un año de ensueño impensado donde ser coronó con cuatro títulos, siendo los del Clausura 2025 y Apertura 2025 los más importantes, siendo campeón de Liga MX tras 15 años. Además, también se quedó con el Campeón de Campeones 2025 y la Champions Cup 2025.

Lejos de estar satisfechos, los Diablos Rojos van por más. Así lo expresó Rubén Cuevas, director de marketing de los Diablos Rojos, quien habló en exclusiva con ESTO sobre los objetivos que tiene el conjunto escarlata para el siguiente año y advirtió a los aficionados de cara al 2026.

Así se expresó con optimismo pensando en el próximo torneo: “Esto no va a parar, esperen sorpresas porque vamos a hacer cosas distintas. Vienen cosas muy buenas para el 2026 porque también el hecho de haber ganado lo que ganamos te pone en otra posición“.

Además, agregó: “El hecho de haber logrado un objetivo que estaba plasmado desde hace años, no quiere decir que ya se cumplió y que podemos descansar un rato, no, la exigencia que hay en un club como este siempre es seguir adelante, seguir trabajando y seguir superando lo ya logrado“.

Por otro lado, añadió: “La exigencia sigue siendo al máximo, obviamente con la gran satisfacción y la alegría que da lo que se ha logrado y lo que logró el área deportiva este año, que eso al final termina siendo haciendo una dosis de motivación para seguir adelante“.

¿Cuándo y contra quién debuta Toluca en el Clausura 2026?

En lo que respecta al debut del conjunto rojo, en el marco de la Jornada 1 del Clausura 2026, estará enfrentando a Rayados en condición de visitante el próximo sábado 10 de enero desde las 21:00 horas (Ciudad de México) en el Estadio BBVA de Guadalupe.

