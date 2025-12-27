El 2025 está llegando a su fin y, con ello, la mayoría de los partidos. Apenas queda un puñado de días para el inicio del 2026. Ahora, con el final, se reveló el ranking de un apartado muy importante como lo son los asistidores. Y, allí, un mexicano se coló entre los mejores del mundo.

Y es que, el sitio especializado Transfermarkt realizó una lista de los futbolistas que más pases a gol lograron en el año y en el Top 10 aparece el nombre de Alexis Vega, hombre del Toluca, quien se ubica en el séptimo puesto mundial y segundo continental al conseguir 23 asistencias.

Alexis Vega convirtió el penal con el que Toluca ganó el Apertura 2025. [Foto: Getty Images]

El líder en esta importante estadística a nivel mundial fue el francés Michael Olise del Bayern Munich, quien realizó 30 asistencias. Lionel Messi con el Inter Miami y Lamine Yamal con Barcelona, completaron el podio con 29 y 27, respectivamente.

Cabe recordar que el canterano del cuadro escarlata volvió al equipo mexicano en 2024 y poco después se convirtió en referente y figura del equipo dirigido por Antonio Mohamed, principalmente por su gran aporte ofensivo. Además, también se transformó en un inamovible en la Selección Mexicana.

Top 10 de máximos asistidores del 2025

Michael Olise (Bayern Munich) – 30 Lionel Messi (Inter Miami) – 29 Lamine Yamal (FC Barcelona) – 27 Riyad Mahrez (Al-Ahli) – 25 Xherdan Shaqiri (Basilea) – 24 Salem Al-Dawsari (Al-Ahli) – 24 Alexis Vega (Toluca) – 23 Bradley Barcola (PSG) – 23 Rayan Cherki (Manchester City) – 23 Christos Tzolis (Brujas) – 22

En síntesis

Alexis Vega se ubicó como el séptimo máximo asistidor mundial en 2025 según Transfermarkt.

se ubicó como el mundial en 2025 según Transfermarkt. El jugador del Toluca registró un total de 23 asistencias durante el año natural.

durante el año natural. Michael Olise lideró el ranking mundial con 30 pases a gol con el Bayern Munich.

