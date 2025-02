La crisis de Santos Laguna parece que no puede empeorar, pero con cada partido la situación de los Guerreros se agudiza aún más. El club de Torreón perdió los cinco encuentros que disputó en el Clausura 2025, solo convirtió dos goles y recibió ocho tantos.

Fernando Ortiz sabía dónde se metía cuando decidió convertirse en el nuevo entrenador de los Laguneros y el propio técnico argentino lo ha manifestado. Sin embargo, el ex DT de Rayados mantiene la esperanza de poder revertir la situación y no piensa en renunciar.

Después de la derrota del miércoles pasado de Santos Laguna ante FC Juárez, David Faitelson contó que Fernando Ortiz ya había presentado en dos ocasiones su renuncia a Aleco Irarragorri, el mandamás del club. No obstante, el técnico argentino se encargó de desmentir esa versión.

“Tantas veces me han difamado, imagínense. Todo es mentira. No me ronda en la cabeza la opción de renunciar porque es lo más fácil, así que estaré comprometido con la institución hasta que el jugador no me dé lo que estoy pidiendo”, expresó el Tano en conferencia de prensa tras la derrota por 2-0 ante Club Puebla por la Jornada 5 de la Liga MX.

Asimismo, David Faitelson había dicho que no llegarían más refuerzos a Santos Laguna, pero en los últimos días la institución cerró las llegadas de Bruno Barticciotto y de Edson Gutiérrez, a quien Fernando Ortiz ya dirigió en Monterrey y de quien habló también públicamente.

Por último, el técnico de los Guerreros reveló que la moral del plantel está baja, un hecho lógico por los malos resultados del equipo: “Lo importante en el jugador es lo anímico y en estos momentos eso está por debajo del suelo. Eso influye, necesitamos trabajar en eso”.

¿Cuándo vuelve a jugar Santos Laguna?

Luego de la derrota con Puebla, ahora Santos Laguna tendrá algunos días para trabajar y volverá a competir este viernes 7 de febrero, día en el que se enfrentará con Necaxa por la Jornada 6 del Clausura 2025. El partido se llevará a cabo en el Estadio de Aguascalientes y comenzará a las 19:00hs.

