Luego de un breve receso que se tomó por vacaciones y para analizar ofertas, Fernando Ortiz está listo para volver a los banquillos y retomar su carrera profesional como director técnico: en las últimas horas, el argentino logró un arreglo con un equipo del exterior y no continuará en la Liga MX, luego de tres experiencias vividas en el país.

Después de no extraordinarios pero sí correctos pasos por el América y Monterrey, el ‘Tano’ vivió una verdadera pesadilla en Santos Laguna, su pasado club, y por el momento el último que habrá dirigido en México. Pese a que los ‘Guerreros’ hace varios torneos que atraviesan una seria crisis deportiva, no fue capaz de ayudarlos a salir de esa caída libre.

Más allá de los lamentables resultados cosechados en su estadía en el conjunto lagunero, el estratega albiceleste pudo conseguir trabajo y tiene nueva chamba para dirigir en Sudamérica. Tras un extenso ciclo en el futbol mexicano, abandonará estas tierras para regresar a su continente natal, aunque todavía no será la oportunidad de hacerlo en su propio país.

De acuerdo a lo confirmado por el reconocido medio trasandino ADN Radio Chile, Fernando Ortiz se convertirá en el nuevo DT de Colo Colo, uno de los clubes más importantes de la CONMEBOL. El elenco chileno viene de algunos meses difíciles dentro y fuera de la cancha, y el ‘Tano’ tendrá que tomar un fierro caliente y tratar de dar vuelta la situación cuanto antes.

Fernando Ortiz dirigirá a Colo Colo, reportan en Chile [Foto: Getty]

En los últimos días, Colo Colo había negociado con Gustavo Quinteros, recordado por su título reciente con Vélez Sarsfield de Argentina; sin embargo, el propio ex-Gremio descartó esa chance porque notaba “un proyecto deportivo poco ambicioso”. El que sí aceptó estar al frente de ese mismo proyecto es Ortiz, que dará un salto en su carrera al conducir a un popular equipo sudamericano.

Con este nuevo desafío, el timonel argentino tendrá su sexto club como entrenador, luego de haber transitado por Sol de América (Paraguay), Sportivo Luqueño (Paraguay), Club América (México), CF Monterrey (México) y Santos Laguna (México). En este mismo mercado, tuvo otras propuestas laborales pero esta ha sido la que más lo sedujo y la que más lo tiene expectante.

Los números de Fernando Ortiz en Santos Laguna:

En su última experiencia como técnico, el ‘Tano’ tuvo una campaña para el olvido: 2 triunfos, 1 empate y ¡14 derrotas! en los 17 partidos que dirigió en el Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con Santos Laguna. Producto de esa terrible cosecha, su equipo finalizó en la última posición del campeonato, que integraban dieciocho clubes. ¿Podrá dejar atrás esa trágica temporada y redimirse profesionalmente?