Luego del flojo ciclo en Santos Laguna, y los pasos fallidos en América y Rayados donde se esperaban mejores resultados, el director técnico argentino Fernando Ortiz tiene un nuevo desafío que no será nada sencillo por la importancia de la institución.

El Tano es nuevo estratega de Colo-Colo de Chile, el equipo más grande de aquel país y uno de los pocos conjuntos campeones de la Copa Libertadores. Tras un 2025 donde no se están cumpliendo las metas trazadas, el club lo convocó tras el despido de Jorge Almirón.

Así lo informaron a través de sus redes sociales: “¡Bienvenido Fernando Ortiz al Eterno Campeón! Tras la reunión de hoy sábado, por unanimidad el directorio de B&N confirma al argentino Fernando Ortiz como el nuevo entrenador del Cacique“.

El entrenador tendrá la tarea de levantar a un equipo muy bajo desde lo anímico luego de quedar último en su grupo de la Copa Libertadores 2025, donde fue sancionado por CONMEBOL por disturbios en el estadio. Además, en el Campeonato Chileno marcha 10°, lejos del liderato y los puestos de vanguardia.

Cabe añadir que el DT vuelve a Sudamérica luego de 7 años. En aquel 2018 su último club fue Sol de América de Paraguay. Luego, con tres años sin estar al mando de un primer equipo, emigró a México en 2022 donde se mantuvo hasta este año.

¿Cómo fue el paso de Fernando Ortiz en Santos Laguna?

El último ciclo de Ortiz fue malo por los resultados. En los Guerreros dirigió 17 compromisos del Clausura 2025, en los que ganó en apenas 2 ocasiones. Empató una vez y perdió 14 partidos, significando apenas el 13,72% de efectividad en la cosecha de puntos.